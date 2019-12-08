Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen Golf-Mad Pro-Am Golf Turnuvası sona erdi. Turnuvada profesyonel golfçü Ali Altuntaş şampiyon oldu.

Takımlar kategorisinde Ali Altuntaş ile amatörler Selçuk Çetin, Evrim Çetin ve Ali Emre Kap'tan oluşan takım birinci olurken, profesyonel Stanko Marinov ile amatörler Dimitar Seorgiev, Valentin Krastev ve Goerge Krastev'den oluşan takım ikinciliği, profesyonel Leonhard Astl ile amatörler Kahtrin Klausz, Johannes Astl ve Hubert Mom'dan oluşan takım ise üçüncülüğü elde etti. Turnuvada deliğe en yakın vuruş ödülünü kadınlarda Karina Budantseva, erkeklerde Nikita Kolganov, en uzun vuruş ödülünü ise kadınlarda İrina Nesterova, erkeklerde Nicolas Arnd Benjamin kazandı.

Turnuva sonunda ödül töreni ve gala gecesi düzenlendi. Buradaki törende dereceye giren sporcular ödüllerini aldı. Turnuvada dereceye girenlere toplam 70 bin Euro para ödülü dağıtıldı.