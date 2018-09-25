Mart 2019'da Meksika'da düzenlenecek finallerde Türkiye adına, erkekler B kategorisinde Yusuf Köse, erkekler A kategorisinde Mehmet Kazan ve kadınlarda Nursel Çökelek yarışacak
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    26 Eylül 2018, Çarşamba
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    Uluslararası Golf Kupası'nda temsilcilerimiz belli oldu

    BMW Uluslararası Golf Kupası'nda temsilcilerimiz belli oldu

    Mart 2019'da 'da düzenlenecek finallerde adına, erkekler B kategorisinde , erkekler A kategorisinde ve kadınlarda yarışacak

    Uluslarası Golf Kupası'nın Mart 2019'da 'da düzenlenecek finallerinde 'yi temsil edecek isimler belli oldu.

    Bu yıl 13.'sü düzenlenen turnuvanın eleme turları, 20-23 Eylül tarihlerinde ev sahipliğinde Silivri'deki Marmara 'nda gerçekleştirildi.

    Dünya genelinde 50 farklı ülkeden 100 bin katılımcıyı ve bine yakın yerel turnuvayı içeren kupanın Türkiye Elemeleri, 3 gün ön elemeler 1 gün de final turu olmak üzere toplam 4 gün sürdü.

    Kadınlar kategorisinde , erkekler B kategorisinde ve erkekler A kategorisinde elemeleri birincilikle bitirerek, Mart 2019'da Meksika'da gerçekleşecek finallerde Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

    1. 25.9.2018 12:19
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