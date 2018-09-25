BMW Uluslarası Golf Kupası'nın Mart 2019'da Meksika'da düzenlenecek finallerinde Türkiye'yi temsil edecek isimler belli oldu.

Bu yıl 13.'sü düzenlenen turnuvanın eleme turları, 20-23 Eylül tarihlerinde Borusan Otomotiv ev sahipliğinde Silivri'deki Marmara Golf Sahası'nda gerçekleştirildi.

Dünya genelinde 50 farklı ülkeden 100 bin katılımcıyı ve bine yakın yerel turnuvayı içeren kupanın Türkiye Elemeleri, 3 gün ön elemeler 1 gün de final turu olmak üzere toplam 4 gün sürdü.

Kadınlar kategorisinde Nursel Çökelek, erkekler B kategorisinde Yusuf Köse ve erkekler A kategorisinde Mehmet Kazan elemeleri birincilikle bitirerek, Mart 2019'da Meksika'da gerçekleşecek finallerde Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.