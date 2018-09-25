BMW Uluslararası Golf Kupası'nda temsilcilerimiz belli oldu
Mart 2019'da Meksika'da düzenlenecek finallerde Türkiye adına, erkekler B kategorisinde Yusuf Köse, erkekler A kategorisinde Mehmet Kazan ve kadınlarda Nursel Çökelek yarışacak
BMW Uluslarası Golf Kupası'nın Mart 2019'da Meksika'da düzenlenecek finallerinde Türkiye'yi temsil edecek isimler belli oldu.
Bu yıl 13.'sü düzenlenen turnuvanın eleme turları, 20-23 Eylül tarihlerinde Borusan Otomotiv ev sahipliğinde Silivri'deki Marmara Golf Sahası'nda gerçekleştirildi.
Dünya genelinde 50 farklı ülkeden 100 bin katılımcıyı ve bine yakın yerel turnuvayı içeren kupanın Türkiye Elemeleri, 3 gün ön elemeler 1 gün de final turu olmak üzere toplam 4 gün sürdü.
Kadınlar kategorisinde Nursel Çökelek, erkekler B kategorisinde Yusuf Köse ve erkekler A kategorisinde Mehmet Kazan elemeleri birincilikle bitirerek, Mart 2019'da Meksika'da gerçekleşecek finallerde Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.
- 25.9.2018 12:19
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Ünal Karaman savunmaya çare arıyor
Toplam 7
Yorum
erol rodelega koy korkma.müthiş idare eder
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Schalke 04, beşinci haftayı da puansız kapattı
Toplam 1
Yorum
Berlin Hep bu kadar bal şu cinconda nasıl olur diyor diğerleri. Genelde böyle formsuz dökük takımlar geliyor. Ülke için iyi. Umarım degerlendirir.
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Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan: "Buraya kazanmak için gelmiştik"
Toplam 5
Yorum
santraforvet Tolgay kendini hiç geliştiremeyen aksine Oğuzhan gibi geriye giden bir oyuncu malesef Çok kötü oynuyorlar kaleye bir şutu yok golü düşünmüyo
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