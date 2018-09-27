Vehbi Koç anısına düzenlenen Golf organizasyonu başladı.
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    28 Eylül 2018, Cuma
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    anısına düzenlenen Golf organizasyonu başladı.

    Vehbi Koç anısına düzenlenen Golf organizasyonu başladı.

    Mustafa anısına düzenlenen organizasyon, 'da başladı - Şampiyonada, 22 ülkeden 107 oyuncu mücadele ediyor

    'da, Golf Federasyonu tarafından düzenlenen MVK (Mustafa ) Uluslararası Türkiye Amatör Açık Golf Şampiyonası başladı.

    Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Gloria Golf Kulübünde gerçekleştirilen ve , , ile ABD'den de oyuncuların yer aldığı turnuvada, 22 ülkeden 33'ü kadın 107 oyuncu sahaya çıktı.

    Turnuvanın erkekler şampiyonu, gelecek yıl 'de özel davetle mücadele etme hakkı kazanacak.

    Merhum iş adamı Mustafa Vehbi Koç anısına düzenlenen, Türkiye'nin en önemli amatör golf organizasyonu niteliğindeki şampiyona, 30 Eylül Pazar günü sona erecek.

    1. 27.9.2018 13:59
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