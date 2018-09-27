Antalya'da, Türkiye Golf Federasyonu tarafından düzenlenen MVK (Mustafa Vehbi Koç) Uluslararası Türkiye Amatör Açık Golf Şampiyonası başladı.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Gloria Golf Kulübünde gerçekleştirilen ve Rusya, Almanya, İngiltere ile ABD'den de oyuncuların yer aldığı turnuvada, 22 ülkeden 33'ü kadın 107 oyuncu sahaya çıktı.

Turnuvanın erkekler şampiyonu, gelecek yıl Turkish Airlines Challenge'de özel davetle mücadele etme hakkı kazanacak.

Merhum iş adamı Mustafa Vehbi Koç anısına düzenlenen, Türkiye'nin en önemli amatör golf organizasyonu niteliğindeki şampiyona, 30 Eylül Pazar günü sona erecek.