Vehbi Koç anısına düzenlenen Golf organizasyonu başladı.
Mustafa Vehbi Koç anısına düzenlenen organizasyon, Antalya'da başladı - Şampiyonada, 22 ülkeden 107 oyuncu mücadele ediyor
Antalya'da, Türkiye Golf Federasyonu tarafından düzenlenen MVK (Mustafa Vehbi Koç) Uluslararası Türkiye Amatör Açık Golf Şampiyonası başladı.
Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Gloria Golf Kulübünde gerçekleştirilen ve Rusya, Almanya, İngiltere ile ABD'den de oyuncuların yer aldığı turnuvada, 22 ülkeden 33'ü kadın 107 oyuncu sahaya çıktı.
Turnuvanın erkekler şampiyonu, gelecek yıl Turkish Airlines Challenge'de özel davetle mücadele etme hakkı kazanacak.
Merhum iş adamı Mustafa Vehbi Koç anısına düzenlenen, Türkiye'nin en önemli amatör golf organizasyonu niteliğindeki şampiyona, 30 Eylül Pazar günü sona erecek.
- 27.9.2018 13:59
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FIFA sıralamasında zirvede iki ülke
Toplam 3
Yorum
Tarafkartal Futbolda başarı şart oldu! Birbirimizi yemeyi bırakıp kulüp ve milli maçlarda birlik ve yardımlaşma zamandır! Şimdi tam zamanı!
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Rıdvan Dilmen: "4. kez gittik, yine gideceğiz!"
Toplam 6
Yorum
Tarafkartal Futbolda başarı şart oldu! Birbirimizi yemeyi bırakıp kulüp ve milli maçlarda birlik ve yardımlaşma zamandır! Şimdi tam zamanı!
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Rıdvan Dilmen: "4. kez gittik, yine gideceğiz!"
Toplam 6
Yorum
metinn madem ki öyle muthis eksikleri varmis o zaman turkiye yi bastan yarisa sokmayacaktiniz dogru ve adil olan budur gerisi laf yemezler gözumm
Vehbi Koç anısına düzenlenen Golf organizasyonu başladı. haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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