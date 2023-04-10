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Giresunspor'dan Beşiktaş maçı sonrası hakem açıklaması!

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 28. haftasında Giresunspor, deplasmanda Beşiktaş'a 3-1 mağlup oldu. Kulüp, mücadelenin ardından hakem yönetimini eleştiren bir açıklama yayınladı.

Giresunspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2023 Pazartesi 16:18
Giresunspor'dan Beşiktaş maçı sonrası hakem açıklaması!

Süper Lig ekiplerinden Giresunspor deplasmanda Beşiktaş'la oynadığı maçın ardından, hakem yönetimini eleştiren bir açıklama yayınladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bu zaman kadar mücadelesini sahada veren, hakemler ile ilgili açıklama yapmaktan kaçınan bir camia olarak yaşadığımız bariz hakem hataları ve lehimize verilmesi gerekirken görmezden gelinen VAR kararları kulübümüz için kabul edilebilir sınırları aşmıştır. Bu bağlamda Giresunspor'un hak ve menfaatlerini kimsenin görmezden gelerek elinden almasına izin vermeyeceğimizin bilinmesini istiyoruz.

Dün oynadığımız Beşiktaş maçının ilk yarısında topsuz alanda rakip takım oyuncusu tarafından oyuncumuza yapılan ve bariz kırmızı kart ile cezalandırılması gereken pozisyonun görmezden gelinerek oyunun gidişatını etkileyecek hataların yapılması, hakemin ve VAR sisteminin pozisyonu izleme gereği bile duymaması, akabinde bir önceki pozisyonda oyundan ihraç edilmesi gereken oyuncunun gol kaydetmesi bizim açımızdan kabul edilebilir bir durumun ötesindedir.

Süper Lig'de var olma mücadelesi veren, hakkı olmayanı istemeyen, eşit şartlarda ve eşit kurallarla mücadelesini sürdürmek isteyen Giresunspor Kulübü olarak TFF ve MHK nezlinde konunun takipçisi olacağımızı ve sahadaki emeklerimizin yok sayılmasına asla müsaade etmeyeceğimizin bilinmesini istiyor, spor kamuoyuna saygılarımızı sunuyoruz.

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