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Giresunspor'a Galatasaray maçı galibiyetini getiren Borja Sainz açıklamalarda bulundu

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Giresunspor deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Karadeniz ekibi Borja Sainz'ın attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Yıldız futbolcu karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Giresunspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2022 Pazar 09:19
Giresunspor'a Galatasaray maçı galibiyetini getiren Borja Sainz açıklamalarda bulundu

Giresunspor forması giyen Borja Sainz, Galatasaray maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmadaki tek golü atan Sainz, "Galatasaray, ligin önemli ekiplerinden bir tanesi. Onlara karşı iyi bir mücadele verdiğimizi düşünüyorum. Hocamızın söylediği gibi bir aileyiz. Birlikte ortaya çıktık, birlikte mücadele ettik ve birlikte kazandık. Ben de gol attım, çok mutluyum bunun için." ifadelerini kullandı.

Geçen haftanın ardından, bu hafta da skora katkı yaptığı hatırlatılan 21 yaşındaki futbolcu, "Takıma katkı vermek için buradayım. Takım arkadaşlarıma destekleri için teşekkür ederim. Birlikte mücadele veriyoruz ve birlikte kazanıyoruz." dedi.

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