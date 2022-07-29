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Ortaya transfer

Çotanaklar, Kolombiya’da Once Caldas’tan 21 yaşındaki ön libero Mejia’yı kiralayacak. TFF 1. Lig ekibi Samsunspor’un maestrosu Vukan Savicevic’le de imzalar an meselesi.

Giresunspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2022 Cuma 06:50
Ortaya transfer

Transferde ince eleyip sık dokuyan Giresunspor, orta saha takviyesi için çalışmalarını hızlandırdı. Teknik direktör Hakan Keleş'in raporu doğrultusunda transfer listesindeki futbolcularla görüşmelerini sürdüren yeşil-beyazlı kurmaylar, orta saha için rotasını Kolombiya ve Spor Toto 1. Lig'e çevirdi. Çotanaklar, Kolombiya'da Once Caldas'ta forma giyen ön libero Robert Mejia'yı Giresun'a getirmeye hazırlanıyor. 21 yaşındaki genç dinamonun, satın alma opsiyonlu kiralık olarak imza atacağı öğrenildi. Mejia, halen devam eden sezonda 26 maçta oynadı ve 1 gol attı.


SAVİCEVİC DE SICAK BAKIYOR
Giresun ekibi Y.Samsunspor'un kendisine takım bulmasını istediği Vukan Savicevic'i de kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Karadeniz ekibinin, Türkiye'de kalmaya sıcak bakan, sözleşmesinin son yılındaki 28 yaşındaki maestroyla büyük ölçüde anlaşma sağladığı, bonservis konusunda Y.Samsun'la görüşmelerde büyük bir mesafe kat edildiği bildirildi. 8 kez milli formayı giyen Karadağlı orta saha, iki sezondur forma giydiği Y.Samsunspor'da 46 maça çıktı ve 5 gol, 2 asist yaptı. Geçen sezon sakatlıklar boğuşan tecrübeli maestro, forma giydiği 16 maçta 2 gol, 1 asist katkısı sağladı.

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