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Son dakika spor haberleri: Giresunspor'da Souleymane Doukara ile yollar ayrıldı

Son dakika spor haberleri... Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'da, 20 Mart'ta deplasmanda oynanan Antalyaspor müsabakasının ardından rakip takım tribünlerine giderek sevinç gösterisi gerçekleştirdiği ifade edilen Souleymane Doukara'nın sözleşmesi feshedildi.

Giresunspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2022 Perşembe 16:42
Son dakika spor haberleri: Giresunspor'da Souleymane Doukara ile yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'da, Souleymane Doukara'nın sözleşmesinin tek taraflı feshedildiği bildirildi.

Yeşil beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Souleymane Doukara'nın, 20 Mart'ta deplasmanda oynanan Fraport TAV Antalyaspor müsabakasının ardından rakip takım tribünlerine giderek sevinç gösterisi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, gerçekleştirdiği sevinç gösterileri, sadakat yükümlülüğüne aykırı tutum ve davranışları nedeniyle oyuncunun sözleşmesinin tek taraflı feshedildiği kaydedildi.

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