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Giresunspor Chiquinho'yu kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor transferlerine devam ediyor. Karadeniz temsilcisi, Benfica’dan 26 yaşındaki Portekizli Chiquinho ile kadrosunu güçlendirdi.

Giresunspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2022 Pazartesi 17:16 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2022 Pazartesi 17:19
Giresunspor Chiquinho'yu kadrosuna kattı

GZT Giresunspor, dış transferde kadrosunu Portekizli Chiquinho ile güçlendirdi.

Çotanaklar, iki gün önce Türkiye'ye getirdiği 26 yaşındaki oyuncuyu sezon sonuna kadar Benfica'dan kiraladı. Giresunspor Kulübü'nden Chiquinho transferiyle ilgili yapılan açıklamada, "GZT Giresunspor'umuz Portekiz Süper Lig takımı Benfica'dan 26 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Chiquinho'yu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmıştır. Kendisine Giresunspor ailesine hoş geldin diyor, çotanak armalı forma ile başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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