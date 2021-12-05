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Giresunspor geriden gelip kazandı | Giresunspor - Karagümrük: 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ı deplasmanda 4-0'lık skorla deviren Giresunspor, 15. hafta maçında sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Çotanak Stadı'nda oynanan zorlu mücadelede ev sahibi ekip 1-0 geriye düşse de sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmayı bildi. Giresunspor'a galibiyeti getiren goller Ibrahima Balde ve Souleymane Doukara (2) kaydetti. Fatih Karagümrük'ün tek sayısını ise Aleksandar Pesic kaydetti.

Giresunspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2021 Pazar 17:55
Giresunspor geriden gelip kazandı | Giresunspor - Karagümrük: 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında GZT Giresunspor sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Mücadeledeyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

Fatih Karagümrük'ün golü 28. dakikada Aleksandar Pesic'ten gelirken, Giresunspor ise 69. dakikada Ibrahima Balde ve 83 ve 88'de (p) Souleymane Doukara ile bu gole karşılık verdi.

Bu sonuçla birlikte Giresunspor yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı ve 19 puana yükseldi. Karagümrük ise 22 puanda kaldı.

Ligin 16. haftasında Giresunspor deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Karagümrük ise Konyaspor'u ağırlayacak.

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