Giresunspor geriden gelip kazandı | Giresunspor - Karagümrük: 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında GZT Giresunspor sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Mücadeledeyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

Fatih Karagümrük'ün golü 28. dakikada Aleksandar Pesic'ten gelirken, Giresunspor ise 69. dakikada Ibrahima Balde ve 83 ve 88'de (p) Souleymane Doukara ile bu gole karşılık verdi.

Bu sonuçla birlikte Giresunspor yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı ve 19 puana yükseldi. Karagümrük ise 22 puanda kaldı.

Ligin 16. haftasında Giresunspor deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Karagümrük ise Konyaspor'u ağırlayacak.