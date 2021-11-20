Giresunspor-Yeni Malatyaspor maçı CANLI

Süper Lig'in 13. haftasında heyecan devam ediyor. Giresunspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
GİRESUNSPOR - YENİ MALATYASPOR İLK 11'LER
Giresunspor: Okan, Zeki, Diarra, Alexis, Aziz, Pelupessy, Flavio, Diabate, Sergio, Shapi, Doukara
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Hafez, Semih, Sadık, Wallace, Aabid, Chouiar, Mallan, Mustafa, Adem, Kubilay
GİRESUNSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Başlama düdüğü 16.00'da çalan Giresunspor - Yeni Malatyaspor maçı beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.