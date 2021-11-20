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Giresunspor-Yeni Malatyaspor maçı CANLI

Süper Lig'in 13. haftasında Giresunspor sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. İki ekipte mutlak 3 puan için sahada. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Giresunspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2021 Cumartesi 15:54
Giresunspor-Yeni Malatyaspor maçı CANLI

Süper Lig'in 13. haftasında heyecan devam ediyor. Giresunspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

GİRESUNSPOR - YENİ MALATYASPOR İLK 11'LER

Giresunspor: Okan, Zeki, Diarra, Alexis, Aziz, Pelupessy, Flavio, Diabate, Sergio, Shapi, Doukara

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Hafez, Semih, Sadık, Wallace, Aabid, Chouiar, Mallan, Mustafa, Adem, Kubilay

GİRESUNSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 16.00'da çalan Giresunspor - Yeni Malatyaspor maçı beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.

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