Haberler Genel NASA'dan Satürn'ün uydusu Titan'da dev keşif!

'dan Satürn'ün uydusu 'da dev keşif!

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Havacılık ve Dairesi () yaptığı açıklamayla heyecan yarattı. NASA yetkilileri, Satürn'ün uydusu 'ın atmosferinde ''garip bir molekül'' keşfettiklerini bildirdi.

Genel Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2020 Salı 21:51
NASA'dan Satürn'ün uydusu Titan'da dev keşif!

'nın resmi internet sayfasında yayımlanan açıklamaya göre, Satürn'ün en büyük uydusu olan 'ın atmosferinde daha önce başka hiçbir atmosferde keşfedilmemiş şeklinde kodlanan ''Siklopropeniliden'' molekülüne rastlandı.

NASA araştırmacıları, Şili'nin kuzey bölgesinde bulunan ALMA isimli radyo teleskobu ile yaptıkları gözlem neticesinde buldukları yeni molekülün, Titan'da Dünya'dakine benzer bir yaşam olup olmadığı konusunda yardımcı olabileceğine inandıklarını söyledi.

Maryland'deki Goddard Uçuş Merkezi'nde gezegen bilimcisi Conor Nixon, yeni buluşla ilgili, "Titan, benzersizdir. C3H2'nin bulunması, onun yeni moleküllerin hazinesi olduğunu kanıtladı." ifadesini kullandı.

Satürn'ün 62 uydusundan en büyüğü olan Titan, Dünya'nınkinden 4 kat daha yoğun olan kalın bir atmosfere sahip olması dolayısıyla, Güneş Sistemi'ndeki diğer uydulardan farklılık arz ediyor.

Bilim adamları bu atmosfer sayesinde, yağmurların yağdığı, göller, nehirler ve hatta yer altında tuzlu okyanusların bulunduğu Titan'da Dünya'dakine benzer bir hayat formunun olabileceği fikrini taşıyor.

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