Haberler Genel YKS ek tercih ve yerleştirme sonuçları açıklandı! YKS ek tercih ve yerleştirme sorgulama nasıl yapılır?

ek tercih ve yerleştirme sonuçları açıklandı! YKS ek tercih ve yerleştirme sorgulama nasıl yapılır?

Üniversiteye girebilme umudu taşıyan binlerce adaya sevindiren haber Başkanı 'den geldi. ek yerleştirme sınuçları açıklandı. Peki, YKS ek tercih ve yerleştirme sonuçları nereden sorgulanır? İşte detaylar...

Genel Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2020 Cuma 12:21 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2020 Cuma 12:22
YKS ek tercih ve yerleştirme sonuçları açıklandı! YKS ek tercih ve yerleştirme sorgulama nasıl yapılır?

ek tercih sonuçları açıklandı mı? Başkanı konu hakkında kritik açıklamalarda bulundu. Halis Aygün, 17-23 Eylül tarihleri arasında tercihleri alınan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, 5-9 Ekim tarihleri arasında yapılabilecek. Elektronik kayıtlar ise 5-7 Ekim'de gerçekleştirilecek.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

YKS ek tercih sonuçları erişime açıldı.Adaylar sonuçlara https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşabilecek.

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