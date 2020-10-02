YKS ek tercih ve yerleştirme sonuçları açıklandı! YKS ek tercih ve yerleştirme sorgulama nasıl yapılır?

YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM Başkanı Halis Aygün konu hakkında kritik açıklamalarda bulundu. Halis Aygün, 17-23 Eylül tarihleri arasında tercihleri alınan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, 5-9 Ekim tarihleri arasında yapılabilecek. Elektronik kayıtlar ise 5-7 Ekim'de gerçekleştirilecek.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

YKS ek tercih sonuçları erişime açıldı.Adaylar sonuçlara https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşabilecek.