Fahrettin Altun'dan Formula 1 açıklaması
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Formula 1 organizasyonunun Türkiye'ye gelmesiyle ilgili, Başta bu konuya uzun süredir büyük önem veren, organizasyonun Cumhurbaşkanlığımızca himaye edilmesini sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Formula 1'in tekrar ülkemize gelmesinde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyoruz" dedi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Formula 1 organizasyonunun yeniden Türkiye'ye gelmesinin tüm sporseverler gibi kendilerini çok sevindirdiğini, Türkiye'nin 13-15 Kasım'daki yarışa örnek bir ev sahipliği yapacağını söyledi.
İletişim Başkanı Altun, Twitter'daki hesabından, İstanbul'un 2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14'üncü ayağına ev sahipliği yapacak olmasına ilişkin açıklama yaptı. Altun, "9 yıl aradan sonra Formula 1 organizasyonunun yeniden Türkiye'ye gelmesi tüm sporseverler gibi bizleri de çok sevindirdi. Organizasyon kabiliyeti tüm dünyaca bilinen Türkiye, 13-15 Kasım'daki yarışa inşallah yine örnek bir ev sahipliği yapacak. Başta bu konuya uzun süredir büyük önem veren, organizasyonun Cumhurbaşkanlığımızca himaye edilmesini sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Formula 1'in tekrar ülkemize gelmesinde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyoruz" dedi.
- 25.08.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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