İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, alış ve satış fiyatları şu şekilde;

20 AĞUSTOS ATA ALTIN NE KADAR?

Alış: 3.062,30

Satış: 3.152,10

20 AĞUSTOS CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış: 3.104,00

Satış: 3.151,00

20 AĞUSTOS GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 456,97

Satış: 457,10

20 AĞUSTOS YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış: 1.486,60

Satış: 1.522,80

20 AĞUSTOS ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış: 745,60

Satış: 760,30

20 AĞUSTOS TAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 2.987,87

Satış: 3.048,37