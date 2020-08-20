20 Ağustos'ta altın fiyatları nasıl? Gram altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Kapalıçarşı altın fiyatları... - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
20 Ağustos 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Genel 20 Ağustos'ta altın fiyatları nasıl?

'ta altın fiyatları nasıl? Gram ne kadar? fiyatı ne kadar? altın fiyatları...

20 Ağustos'ta altın fiyatları nasıl? Gram altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Kapalıçarşı altın fiyatları...

Düğün sezonu ile birlikte birçok kişi altın fiyatlarını merak la araştırıyor. Altın alış fiyatı ve altın satış fiyatı günlük değişim gösteriyor. Gram (alış ve satış), fiyatı (alış ve satış) merak edilen konular arasında zirvede yer alıyor. Peki, fiyatı ne kadar? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? altın fiyatları...

'da alınıp satılan altın türlerinin, alış ve satış fiyatları şu şekilde;

20 AĞUSTOS ATA ALTIN NE KADAR?

Alış: 3.062,30

Satış: 3.152,10

20 AĞUSTOS CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış: 3.104,00

Satış: 3.151,00

20 AĞUSTOS GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 456,97

Satış: 457,10

20 AĞUSTOS YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış: 1.486,60

Satış: 1.522,80

20 AĞUSTOS ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış: 745,60

Satış: 760,30

20 AĞUSTOS TAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 2.987,87

Satış: 3.048,37

  1. 20.08.2020
  2. Güncelleme: 20.08.2020 11:45
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

20 Ağustos'ta altın fiyatları nasıl? Gram altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Kapalıçarşı altın fiyatları... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA