Captain America: The First Avenger filminin konusu ne? Oyuncuları kimler?

Marvel filmlerini sevenler ekran başına! Sevilen süper kahraman filmlerinden biri olan Captain America: The First Avenger filmi hakkında birçok kişi araştırma yapıyor.

CAPTAIN AMERICA: THE FIRST AVENGER FİLMİNİN KONUSU NE?

1. Dünya Savaşı yıllarında savaşa katılmak isteyen, ancak çok güçsüz olduğu için sürekli reddedilen Steve Rogers adlı genç, ABD'nin süper asker yaratma programına gönüllü olarak katılır ve deneyin üzerinde yapılmasına izin verir. Bu deneyden çok daha güçlü biri olarak çıkmış, artık Kaptan Amerika olmuştur. Bundan sonra kötü Red Skull ile savaşmak ve ülkesine yardım etmek zorundadır.

CAPTAIN AMERICA: THE FIRST AVENGER FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Chris Evans, Hugo Weaving, Tommy Lee Jones, Samuel L. Jackson filmin oyuncu kadrosunda yer alıyor.