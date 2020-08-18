Captain America: The First Avenger filminin konusu ne? Oyuncuları kimler?
Süper kahraman filmleri arasında beğenilen filmlerden biri olan Captain America: The First Avenger (Kaptan Amerika: İlk Yenilmez) bu akşam televizyonda yayınlanacak. Marvel severler film hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Captain America: The First Avenger filminin konusu ne? Oyuncuları kimler?
Marvel filmlerini sevenler ekran başına! Sevilen süper kahraman filmlerinden biri olan Captain America: The First Avenger filmi hakkında birçok kişi araştırma yapıyor.
CAPTAIN AMERICA: THE FIRST AVENGER FİLMİNİN KONUSU NE?
1. Dünya Savaşı yıllarında savaşa katılmak isteyen, ancak çok güçsüz olduğu için sürekli reddedilen Steve Rogers adlı genç, ABD'nin süper asker yaratma programına gönüllü olarak katılır ve deneyin üzerinde yapılmasına izin verir. Bu deneyden çok daha güçlü biri olarak çıkmış, artık Kaptan Amerika olmuştur. Bundan sonra kötü Red Skull ile savaşmak ve ülkesine yardım etmek zorundadır.
CAPTAIN AMERICA: THE FIRST AVENGER FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Chris Evans, Hugo Weaving, Tommy Lee Jones, Samuel L. Jackson filmin oyuncu kadrosunda yer alıyor.
- 18.08.2020
- Güncelleme: 18.08.2020 14:31
- Samsunspor'da Ertuğrul Sağlam'ın hedefi Süper Lig
- 18 Ağustos'ta altın fiyatları nasıl? Gram altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Kapalıçarşı altın fiyatları...
- David Silva Real Sociedad'da!
- Fatih Karagümrük'ten Joe Hart bombası!
- Ligue 1'de Marsilya - Saint-Etienne maçı corona virüsü nedeniyle ertelendi
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Captain America: The First Avenger filminin konusu ne? Oyuncuları kimler? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.