Son dakika: Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK açıkladı!
Son dakika gelişmesi... Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) corona virüsü salgını ile ilgili kritik bir açıklamada bulundu. Geçtiğimiz dönem uzaktan eğitim ile tamamlanan üniversitelerin açılış tarihi belirlendi. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak?
Yükseköğretim Kurulu (YÖK): Bugün itibariyle; üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamaları istenmiştir. Bunun yanı sıra 'kampüslerdeki öğrencilerin seyreltilmesi, hareketliliğin azaltılması' da önemli olup bunun için üniversitelerimize karar alma süreçlerinde geniş imkan tanınmıştır. Böylece üniversitelerimizin fakülte ve program bazında farklı uygulamalar yapabilmeleri mümkün hale gelmiştir.
- 13.08.2020
- Güncelleme: 13.08.2020 17:30
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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