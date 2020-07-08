Bakan açıkladı! Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini sürdürüyor. Normalleşme süreciyle birlikte sokağa çıkma kısıtlamaları da son bulmuştu. Vaka sayılarının artmasıyla birlikte Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Peki, Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Yılın ikinci büyük bayramı olan Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurban Bayramı öncesinde birçok vatandaş sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını araştırıyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu akşam basın toplantısı gerçekleştirdi. Bakan Koca konu hakkında da açıklamalarda bulundu.
KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün kısmen Bilim Kurulu'nda gündeme geldi. Ama bir öneri noktasına gelmedi. Özellikle önümüzdeki haftalarda salgının seyrine göre netleşmiş olur. Ülke genelinde sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi. Bir takım tedbirlerin olabileceği. İl bazında kısıtlamalar söz konusu olabilir." ifadelerini kullandı.
- 08.07.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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