Bakan açıkladı! Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
08 Temmuz 2020, Çarşamba
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Bakan açıkladı! 'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Bakan açıkladı! Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini sürdürüyor. Normalleşme süreciyle birlikte sokağa çıkma kısıtlamaları da son bulmuştu. Vaka sayılarının artmasıyla birlikte 'nda sokağa çıkma yasağı gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Peki, Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Yılın ikinci büyük bayramı olan yaklaşıyor. Kurban Bayramı öncesinde birçok vatandaş sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını araştırıyordu. bu akşam basın toplantısı gerçekleştirdi. Bakan Koca konu hakkında da açıklamalarda bulundu.

KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün kısmen 'nda gündeme geldi. Ama bir öneri noktasına gelmedi. Özellikle önümüzdeki haftalarda salgının seyrine göre netleşmiş olur. Ülke genelinde sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi. Bir takım tedbirlerin olabileceği. İl bazında kısıtlamalar söz konusu olabilir." ifadelerini kullandı.

  1. 08.07.2020
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