2020 anneler günü hediyesi önerileri! Anneler günü nedir? Anneler günü fotoğrafları...
Corona virüsü sebebiyle geçtiğimiz yıllardan biraz farklı kutlanacak olan anneler günü hakkında birçok araştırma yapılıyor. Vatandaşlar anneler gününde alınabilecek hediyeleri merak ediyor. Peki, anneler günü hediyesi önerileri! Anneler günü nedir?
Anneler günü her yıl mayısın ikinci pazarı kutlanmaktadır. Bu sene anneler için biraz buruk geçecek olsa da, annelere sürpriz yapmak isteyenler fotoğraf video, arama gibi yöntemler ile annelere sürprizlerini yapıyorlar.
ANNELER GÜNÜ NEDİR?
Anneler günü, anneleri onurlandıran özel bir gündür. Bu günde anneler çeşitli hediyeler alır. Bu günü farklı ülkelerdeki insanlar yılın farklı günlerinde de kutlarlar. Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı. ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi. Ülkemizde de anneler günü, her yıl Mayıs ayının 2. pazar günü kutlanır.
2020 ANNELER GÜNÜ HEDİYESİ ÖNERİLERİ | FİKİRLERİ
Buket çiçek
Annenizin aklında olan almaya fırsatı olmadığı bir EV ALETİ
Annenizin giym tarzına uygun en sevdiği renkte ELBİSE ETEK VB.
Kolye, küpe vb.
Fotoğraf kolaj çerçevesi
Anneler günü için özel tasarlanan hediyeler
Nevresim takımı
Saat
Çanta
Şiir
Nostalji yaratacak ürünler
El yapımı hediye
Kahve fincan takımı
ANNELER GÜNÜ FOTOĞRAFLARI
- 10.05.2020
- 2020 anneler günü hediyesi önerileri! Anneler günü nedir? Anneler günü fotoğrafları...
- Galatasaray ile adı anılıyordu! Josef De Souza...
- Son dakika: Fenerbahçe Galatasaray'ı yenerek yarı finale yükseldi!
- TBF'den açıklama geldi! 'Liglerin durumu...'
- Transferi duyurdular! "Fenerbahçe Mirallas'a resmi teklifini yaptı"
- Fenerbahçe yönetimi şaştı kaldı! Yıldız futbolcu ayrılmak istiyor
- Trabzonspor'un eski hocasının gözbebeği! Yıldız isim Beşiktaş'a...
- Harekat listesi hazır! Galatasaray ve Fenerbahçe'den transfer
- Dev proje ortaya çıktı! Fenerbahçe'ye tam 59 transfer...
- Son dakika corona virüsü haberi: Corona virüsü sonrası şoke eden haber! Çocuklar...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
2020 anneler günü hediyesi önerileri! Anneler günü nedir? Anneler günü fotoğrafları... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.