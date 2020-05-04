Babam fimi büyük ilgi gördü! Babam filminin konusu ne? Oyuncuları kimler?
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Sokağa çıkma yasağının son gününde dün akşam Babam filmi televizyonda yayınlandı. Büyük ilgi gören Babam filmi hakkında birçok kişi hala araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Babam filminin konusu ne? Oyuncuları kimler?
"Babam" dün akşam televizyonda yayınlandı ve büyük ilgi gördü. Filmin öncesinde ve sonrasında birçok araştırma yapıldı. Babam filmi konusu nedir oyuncuları kimler? Sorularına ilişkin yoğun araştırmalar yapıyor.
BABAM FİLMİ KONUSU NEDİR?
Babam filmi Nihat Durak'ın yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaristliğini Nail Pelivan'ın yaptığı sinema filmi. Çekimleri Temmuz (2017) sonlarına doğru Gelibolu, Çanakkale'de başladı. Yaklaşık 6 hafta süren çekimler Ağustos sonlarına doğru tamamlandı. Filmin adı ilk olarak "Sardalya Kokusu" olarak belirlendi. Çekimler devam ederken son hafta filmin senaristi filmin adının "Babam" olarak değiştirildiği duyurdu. Filmin konusu, Yusuf Tunalı'nın (Çetin Tekindor) "Tunalı Sardalya" adında bir balık konserve imalathanesi vardır. Yusuf batmak üzere olan fabrikası ile ilgilenirken eşi hayatını kaybeder. Eşi öldükten sonra kabullenemediği ve ilgilenmediği zihinsel engelli oğlu Arif'le (Berker Güven) ilgilenmelidir. Feride (Melisa Şenolsun) henüz öğretmen olarak atanamadığı için Yusuf'un konserve fabrikasında işe girer. Feride zamanla Yusuf ile oğlu Arif arasındaki buzları eritecektir.
BABAM FİLMİ OYUNCULARI
Çetin Tekindor - Yusuf Tunalı
Melisa Şenolsun - Feride
Berker Güven - Arif
Erkan Kolçak Köstendil
- 04.05.2020
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