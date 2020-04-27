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27 Nisan 2020, Pazartesi
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27 Nisan 'de ne var? filmi konusu ne? Everest oyuncuları kimler? Everest filmi gerçek hikaye mi?

27 Nisan TV'de ne var? Everest filmi konusu ne? Everest oyuncuları kimler? Everest filmi gerçek hikaye mi?

salgını ve Ramazan ayı dolayısı ile birçok kişi evde kendisini karantina altına almış durumda. Karantina esnasında birçok kişi 'de hangi filmlerin olduğunu araştırıyor. Bu akşam yayınlanacak filmi konusu ne? Oyuncuları kimler? Everest filmi gerçek hikaye mi? Detaylar haberimizde

Başrollerindeki ünlü isimlerle de oldukça dikkat çeken yapım 'e tırmanmak isteyen iki dağcı ekibinin yaşadığı olayları ve macerayı konu alıyor. Birçok kişi "Everest filmi konusu gerçek mi, oyuncuları kimler?" gibi sorulara yanıt arıyor.

EVEREST FİLMİ KONUSU GERÇEK Mİ?

Everest'e tırmanmakta olan iki ayrı dağcı ekibinin karşılaştığı gerçek bir hiayedir. Kar fırtınası her zamankinden daha şiddetlidir ve herkes için büyük bir hayat mücadelesi başlamış olur. 1996 yılında Everest'te meydana gelen gerçek bir hikayeden konusunu almaktadır.

EVERESET FİLMİ OYUNCU KADROSU

Filmin başrollerini ise Jason Clarke, Ang Phula Sherpa, Thomas M. Wright, Martin Henderson gibi ünlü isimler paylaşıyor.

EVEREST DAĞI NEREDE?

Everest dağı Dünya üzerindeki en yüksek rakıma sahip dağdır. Everest dağı Nepal ile ülkelerinin sınırında yer almaktadır.

  1. 27.04.2020
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