Ramazan pidesi fiyatları değişti mi? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı! 2020 Ramazan pidesi fiyatları ne kadar? - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
22 Nisan 2020, Çarşamba
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fiyatları değişti mi? açıkladı! pidesi fiyatları ne kadar?

Ramazan pidesi fiyatları değişti mi? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı! 2020 Ramazan pidesi fiyatları ne kadar?

Ramazan ayının vazgeçilmezi bu sene corona virüsü salgınının gölgesinde satılacak. Vatandaşlar pidesi fiyatlarını merakla bekliyor ve araştırıyordu. Bu sene zam yapıldı mı? Ramazan pidesi fiyatları değişti mi? açıkladı.

İstanbul Esnaf ve Başkanı Faik Yılmaz, İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, ile görüştükten sonra 2020 yılının fiyatlarını açıkladı. fiyatlarında değişikliğe gidilmedi.

2020 YILI RAMAZAN PİDESİ FİYATLARI

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz, "İstanbul'un tamamında bu fiyat tarifesi geçerli olacak. Halkımızı düşünerek fiyatta bir değişikliğe gidilmedi. Vatandaşlarımız pide kuyruklarında sosyal mesafeye dikkat etsin" dedi.


Ramazan pidesi fiyatları şöyle:


300 gr kombine tünel pide: 2,5 TL


350 gr sade pide: 3 TL


350 gr. yumurtalı susamlı pide: 3,50 TL


400 gr özel tırnaklı pide: 4,00 TL


500 gr sade pide: 4,50 TL


1000 gr sade pide: 9,00 TL

İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA AÇIKLADI!

Vali Yerlikaya açıklamada şunları kaydetti: "Kıymetli İstanbullular, hepinizi sevgiyle selamlıyoruz. Bu sabah, İstanbul Ticaret Odamız, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanımız, Fırıncılar Odamız, İl Ticaret ve İl Tarım Müdürümüzle beraber toplantı yaptık. Ramazan pidelerimizin niteliği, türü, gramajı ve fiyatlarının aynı kalması yani herhangi bir zam yapılmamasıyla ilgili karar verildi. Bunu sizlerle paylaşmak istedik. Oda başkanlarımıza, bütün fırıncılarımıza ramazan pidesiyle ilgili almış oldukları bu karardan dolayı tekrar teşekkür ediyorum"

  1. 22.04.2020
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