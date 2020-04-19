Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sokağa çıkma yasağında paylaşım! "Biz daha büyük baharlar bekliyoruz" - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
19 Nisan 2020, Pazar
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'dan sokağa çıkma yasağında paylaşım! "Biz daha büyük baharlar bekliyoruz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sokağa çıkma yasağında paylaşım! "Biz daha büyük baharlar bekliyoruz"

salgını sebebiyle tarihlerini kapsayacak şekilde 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı getirildi. Dr. , vatandaşlara sosyal medyadan seslendi. Yaptığı paylaşımla, "Biz daha büyük baharlar bekliyoruz" diyen Bakan Koca'nın paylaşımı olumlu tepkiler aldı.

salgınına önlem olarak tarihlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Corona virüsü tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkili. güzel havalar ile ilgili paylaşımda bulundu.

İŞTE O PAYLAŞIM

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca hesbından yaptığı paylaşımda, "Nisan ayındayız. Güneşin, sokakların çekiciliğine direnmek zorundayız. Şu ana kadar elde ettiğimiz kazanımı kaybetmemeliyiz. Biz daha büyük bir baharı bekliyoruz. Sabırlı olalım. Evde kalalım." ifadelerini kullandı.

  1. 19.04.2020
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