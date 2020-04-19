Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sokağa çıkma yasağında paylaşım! "Biz daha büyük baharlar bekliyoruz"

Corona virüsü salgınına önlem olarak 18-19 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Corona virüsü tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkili. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güzel havalar ile ilgili paylaşımda bulundu.

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Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca sosyal medya hesbından yaptığı paylaşımda, "Nisan ayındayız. Güneşin, sokakların çekiciliğine direnmek zorundayız. Şu ana kadar elde ettiğimiz kazanımı kaybetmemeliyiz. Biz daha büyük bir baharı bekliyoruz. Sabırlı olalım. Evde kalalım." ifadelerini kullandı.