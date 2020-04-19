Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sokağa çıkma yasağında paylaşım! "Biz daha büyük baharlar bekliyoruz"
Corona virüsü salgını sebebiyle 18-19 Nisan tarihlerini kapsayacak şekilde 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı getirildi. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, vatandaşlara sosyal medyadan seslendi. Yaptığı paylaşımla, "Biz daha büyük baharlar bekliyoruz" diyen Bakan Koca'nın paylaşımı olumlu tepkiler aldı.
Corona virüsü salgınına önlem olarak 18-19 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Corona virüsü tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkili. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güzel havalar ile ilgili paylaşımda bulundu.
İŞTE O PAYLAŞIM
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca sosyal medya hesbından yaptığı paylaşımda, "Nisan ayındayız. Güneşin, sokakların çekiciliğine direnmek zorundayız. Şu ana kadar elde ettiğimiz kazanımı kaybetmemeliyiz. Biz daha büyük bir baharı bekliyoruz. Sabırlı olalım. Evde kalalım." ifadelerini kullandı.
Nisan ayındayız. Güneşin, sokakların çekiciliğine direnmek zorundayız. Şu ana kadar elde ettiğimiz kazanımı kaybetmemeliyiz. Biz daha büyük bir baharı bekliyoruz. Sabırlı olalım. Evde kalalım. pic.twitter.com/83Iu65lYrZ— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 19, 2020
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sokağa çıkma yasağında paylaşım! "Biz daha büyük baharlar bekliyoruz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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