İçişleri Bakanlığı tarafından alınan karar sonucunda 31 ilde seyahat yasağının uzaması hakkında 81 il Valiliğine "Şehir Giriş, Çıkış Tedbirleri" ek genelgesi gönderdi. Bu genelgede yer alan ifadelere göre sokağa çıkma yasağı 15 gün uzatıldı. Buna göre genelgede, "Büyükşehir statüsündeki 30 il (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak ili için; il sınırlarından kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışlar 18 Nisan 2020 Cumartesi günü saat 24.00'den itibaren 15 günlük süre için geçici olarak durdurulacak. Bu illerde yaşayan/bulunan tüm vatandaşlarımızın belirtilen süre boyunca illerinde kalmaları esas olacak. Belirtilen illere giriş-çıkış kısıtlamasının daha önceki genelgelerle belirlenen usul ve esaslar ile istisnalar 18 Nisan Cumartesi günü saat 24:00'den sonra da geçerli olacak. Bakanlık valiliklere gönderdiği genelgede söz konusu tedbirlere ilişkin Valiler/Kaymakamlar tarafından ilgili mevzuatı uyarınca gerekli kararların ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmamasını istedi. Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacak." ifadeleri yer aldı.

SEYAHAT İZİN BELGESİNİ KİMLER ALABİLİR?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya konu hakkında, "Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ya da daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan, kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için seyahat edecek olan, ölüm nedeni Covid-19 olanlar hariç olmak üzere cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişiye), İstanbul'a son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyenler (5 gün içinde geldiğini belge, bilgi ile ibraz edenler), askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen, özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan, ceza infaz kurumlarından salıverilen, yurt dışından geldikten sonra yerleştikleri yurtlarda 14 günlük karantina/gözetim süresi dolan kişilere 'Seyahat İzin Kurullarınca' seyahat izin belgesi verilebilecek." ifadelerini kullandı.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT İZNİ NASIL ALINIR?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, seyahat izin belgesi başvuruları hakkında, "İçişleri Bakanlığına ait Alo 199, İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi, kaymakamlıklardaki seyahat izin kurullarına doğrudan başvuru usulleri geçerli olacaktır. Seyahat izin belgeleri çıkış illerinden tek gidiş ya da gidiş/geliş şeklinde düzenlenecektir. Seyahat izin belgeleri tek gidiş için düzenlenecek ise 36 saate kadar, gidiş-geliş amacıyla düzenlenecek ise 72 saate kadar geçerli olacaktır. Seyahat izin belgeleri, özel araçlar için yolcu taşıma kapasitesi ile sınırlı, D2 yolcu taşıma belgesine sahip maksimum 20 yolcu kapasiteli ticari araçlar için ise yolcu sayısı kapasitesinin yarısını geçmemek şartı ile kullanılabilecektir. Evden çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların seyahat edebilmeleri için düzenlenen seyahat izin belgeleri, kısıtlı şehirlerden giriş/çıkışları için de geçerli olacaktır." ifadelerini kullandı.