Geçmiş Olsun filmi konusu ne? Oyuncuları kimler? Virüs filmi
Corona virüsü karantinası esnasında birçok kişi izleyebilecek güzel filmler araştırmaktayken, televizyonda yayınlanan Geçmiş Olsun filminin konusu, oyuncuları ve IMDB puanı merak konusu oldu. Geçmiş Olsun filmi ne zaman yayınlandı? Konusu ne? Oyuncuları Kimler? Tüm soruların cevabı haberimizde?
Geçmiş Olsun filminin başrollerinde; Toygan Avanoğlu, Müge Boz ve Turan Cihan Şimşek ve birçok ünlü ismin yer alıyor. Film sinemaların arkasından televizyon ekranlarında izleyicileriyle buluştu. Peki, Geçmiş Olsun filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Geçmiş Olsun nerede çekildi? Oyuncu kadrosu ve yapımla ilgili merak edilen tüm detaylar!
GEÇMİŞ OLSUN FİLMİ KONUSU NEDİR?
Geçmiş Olsun filmi; Virüs tüm dünyada insanlığın sonunu getirmiştir. Küçük bir mahallede yaşayan insanların bir anda değişimini mizah dolu bir dille anlatan film, küçük mahallede ki küçük insanları konu alıyor. Saffet karakteri, sevdiği kız olan Tuğba'ya kavuşmak için elinden gelen her şeyi yapar. Saffetin çabaları sonuç verir ve sonunda Tuğba'nın kalbini kazanır. Fakat tam Tuğba ile dünya evine girecekken kayınçosu Tarık'ın yaptığı bir ahmaklığı sonucunda kayınçosu ile birlikte komaya girer. Tuğbaya olan aşı sayesinde komadan çıkmayı da başaran Tarık 3 yılın ardından uyanır. Bu badireyi de atlatıp tam Tuğba'ya kavuştuğunu düşünürken dünyada insanlığın yok olduğunu görür.
GEÇMİŞ OLSUN FİLMİ IMDB PUANI KAÇ?
Geçmiş Olsun filminin 4.0 IMDB puanı bulunmaktadır.
- 18.04.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Geçmiş Olsun filmi konusu ne? Oyuncuları kimler? Virüs filmi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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