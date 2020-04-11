Bilecik Belediyesi'nden anons açıklaması! "Biz büyükşehir değiliz" anonsu iddialarına cevap geldi

Bilecik'te yapıldığı iddia edilen anons sosyal medyaya damgasını vurdu. Bu durum kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İddiaya göre 30 büyükşehir ile Zonguldak'ı kapsayan sokağa çıkma yasağı haberinin ardından Bilecik halkına "Biz büyükşehir değiliz" anonsu yapıldı. Bilecik Belediyesi'nden konu hakkında açıklama geldi.

Belediyenin resmi sosyal medya hesaplarından, "Böyle bir uygulamamız yoktur. Çünkü büyükşehir olduğumuzu sanacak saflıkta hemşehrimiz yoktur. Tüm halkımıza duyurulur" denildi.

BİLECİK'TEN KINAMA

Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada Bilecik'imiz ile ilgili kendince espri yapan kişileri kınıyorum. Kuruluşun ve kurtuluşun kenti ilimiz bu tip konulara malzeme olamaz. Bilecik nüfusuyla küçük; birbirine her koşulda sahip çıkan büyük yüreklilerin yaşadığı bir kenttir. Biz fırında ekmek kuyruğuna girmez, komşumuzla var olan lokmamızı bölüşürüz" ifadelerine yer verdi.