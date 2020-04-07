Kısa çalışma ödeneği ne kadar? kısa çalışma ödeneği şartlerı ne?
Corona virüsü tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Salgın sebebiyle işten ayrılmak zorunda kalanlar için İŞKUR kısa çalışma ödeneği veriyor. Ücretsiz işten ayrılanlar ve çalışamayanlara devlet tarafından işsizlik maaşı ödemesi yapılacak. Peki, kısa çalışma ödeneği ne kadar, şartları nelerdir? E-Devlet ile kısa çalışma ödeneği hesaplama nasıl yapılır, ne zaman ödenecek?
Corona virüs salgınından olumsuz yönde etkilenen binlerce işletme için kısa çalışma ödeneği başvuruları başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, konuya yönelik açıklamalarını duyurdu. Şimdiye kadar 7 bin firmanın başvuru yaptığını ve henüz başvuruların sona ermediğini bildirirken vatandaşlar kısa çalışma ödeneği şartları neler, ne zaman ödenecek sorularını yanıt arıyor. Bu bağlamda; e-Devlet ile kısa çalışma ödeneği hesaplama 2020 nasıl yapılır? Ödemeler ne zaman yapılacak?
Kısa çalışma ödeneğine dair tüm bilgiler işverenler ve çalışanlar tarafından yakından takip ediliyor. Corona virüs salgını nedeniyle işlerinden ayrılmak zorunda kalanlar ise konuya yoğun ilgi gösteriyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konuya yönelik açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, kısa çalışma ödeneğine ilişkin, "70 bin firmaya yaklaştık, 1 milyon çalışanı geçmiş durumdayız. Firmaların çoğu imalat sektöründe." dedi.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN ÖDENİYOR?
İŞKUR'un yatırdığı kısa çalışma ödeneği çalışmadığı süreler için işçinin kendisine ve aylık (her ayın 5'inde) olarak ödenecek.
İşçilerin ödenekten yararlanabilmesi için;
İşverenin kısa çalışma talebinin uygun bulunması,
İşçinin kısa çalışmaya tabi tutulması ve
Kısa çalışmanın başladığı tarih itibarıyla son 60 gün hizmet akdine tabi olması ve son 3 yılda en az
450 gün süreyle prim ödeme şartlarını taşıması gerekmektedir.
Kısa çalışma ödeneği tutarı; sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %60'ı olarak belirlenir. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği tutarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %150'sini geçemez.
Bu kapsamda, işçilerin çalışmadıkları günler için ödeme yapılacak olup, tamamen faaliyetin durdurulması halinde 1.752,40 TL ile 4.380,99 TL aralığında kısa çalışma ödeneği ödenebilmektedir.
- 07.04.2020
- Güncelleme: 07.04.2020 11:26
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