Hep destek tam destek!
Tüm spor dünyası Elazığ için destek ve geçmiş olsun mesajları yayınladı. Türkiye birliğini bir kez daha kanıtladı. Barcelona ve Roma kulüpleri de acıya ortak oldu.
Spor camiası, Elazığ ve çevre illerde hissedilen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için başsağlığı mesajı paylaştı. Başta TFF ve diğer federasyonarın ile kulüplerin paylaştığı mesajlar şöyle: TFF: Ülkemizi yasa boğan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; vatandaşlarımızın ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Fenerbahçe: Yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diler, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederiz. Galatasaray: Sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Beşiktaş: Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Trabzonspor: Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Başakşehir: Sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Malatya: Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralananlara şifa diliyoruz. Göztepe: Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Antalyaspor: Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz. Sivasspor: Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Konyaspor: Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Alanyaspor: Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Rizespor: Dileğimiz can kayıplarının artmaması. Allah böylesi büyük acılar yaşatmasın. Ölenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Erzurumspor: Geçmiş olsun Elazığ.. Geçmiş olsun Türkiye'm.. Barcelona: Geçmiş olsun Elazığ, geçmiş olsun Türkiye! Roma: Roma olarak düşüncelerimiz ve dualarımız, Elazığ'daki korkunç depremden etkilenenlerle. Geçmiş olsun Elazığ.
MAÇLARI ERTELENDİ
Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle TFF 2. Lig temsilcisi Elazığspor ve TFF 3. Lig takımlarından Elazığ Belediye Spor FK'nın bugün oynacağı maçlar ertelendi. TFF'den yapılan açıklamaya göre, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta saat 13.30'da Pendik Stadı'nda yapılması gereken Tuzlaspor- Elazığspor ve TFF 3. Lig 2. Grup'ta Gençlik Merkezi Sentetik Sahası'ndaki saat 13.00'te başlayacak olan Elazığ Belediye Spor FK-Payasspor maçı ileri bir tarihte oynanacak.
- 26.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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