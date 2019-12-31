Büyük ikramiyenin 80 milyon TL olduğu Milli Piyango'nun 2020 yılbaşı özel çekilişi için artık sadece saatler kaldı... Günler öncesinden tam, yarım ve çeyrek biletlerini alarak beklemeye başlayan bilet sahiplerinin yanı sıra bilet almayanların büyük bir kısmı da büyük ikramiyenin kime ya da kimlere çıkacağını merak ediyor... Bugün yapılacak MPİ 2020 çekilişinin saat kaçta ve ne zaman başlayacağı da büyük bir merak konusu...

Milli Piyango sonuçları saat kaçta ve ne zaman açıklanacak?

Yılbaşı özel çekilişi noter huzurunda saat 15:00'te başlayacak ve 21:00'de tamamlanacak. Çekilişlerin başlangıç saatinden itibaren tespit edilen tüm rakamlar fotomac.com.tr'de yer alan 2020 Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama adresinde anlık olarak paylaşılacak...

Milli Piyango yılbaşı ikramiyesiyle birlikte yapılacak çekilişte kaç milyon dağıtılacak? Milli Piyango biletlerinin fiyatları ne kadar?

31 Aralık Yılbaşı Çekilişi'nde en büyüğü 80 milyon lira, en küçüğü ise 80 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak.

2020 yılbaşı 80 milyonluk yılbaşı çekilişi için,

Çeyrek bilet: 20 TL,

Yarım bilet: 40 TL,

Tam bilet: 80 TL olarak belirlendi.

Milli Piyango bileti alırken nelere dikkat edilmeli?

Milli Piyango İdaresi bayilik ruhsatını (gezici bayilerde yaka kartı) taşıyan ve istenildiğinde ibraz eden kişilerden satın alınması gerekir.

Biletin arkasında bayii satış mührü bulunmalıdır. Pürüzsüz veya kağıdın örselenmemiş olmasına dikkat edilmelidir.

Biletin sol alt bölümde bulunan güvenlik numarası iki parmak arasında gezdirildiğinde rakamların kabarık olduğu hissedilmelidir.

Bilet ışığa tutulduğunda bilet kağıdının dokusu içinde beyaz renkli MP amblemli filigranı vardır.

Ultraviyole (UV) ışıkta mavi ve açık yeşil renkli parlayan ve kesik çizgiler şeklinde dağılımı bulunan elyaflar (3mm.) bulunmaktadır.

18 Yaşından küçük olanlar bilet satın alamazlar. Kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

Milli Piyango (MPİ) yılbaşı çekiliş sonuçlarında en çok kazandıran gişe, bayi hangisi?

2018 yılbaşı büyük ikramiyesi olan 70 milyon TL'lik ödülün sahibi hala ortaya çıkmazken biletin Ordu'da bir bayiiden satıldığı belirlenmişti. Aynı bayi 4 kişiye de teselli ikramiyesi kazandırdı.

Yılbaşı bileti konusunda ise ün yapmış isimlerden birisi İstanbul Eminönü'nde bulunan Nimet Abla. Her sene yılbaşı öncesi metrelerce bilet kuyruğu oluşturarak bütün dikkatleri üzerine topluyor.

Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçlarında en çok çıkan ve kazandıran numaralar hangileri?

Milli Piyango (MPİ) çekilişlerinde her numaranın şansı eşit... Bu demek oluyor ki 1234567 veya 0000000 gibi bilet ya da biletlerle de büyük ikramiye kazanabilirsiniz... MPİ yılbaşı çekilişleri son yıllarda 10 milyon numara üzerinde yapılıyor. Son 10 yıl içinde kimi çekilişler 7 milyon numara üzerinden yapıldığı için bu çekilişlerde numaranın ilk rakamının 7, 8, 9 olması olasılığı yoktur. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişlerde en çok çıkan rakam 17 sefer ile 3 rakamı; en az çıkan rakamlar ise sıfır ve altı.

MİLLİ PİYANGO (MPİ) SONUÇLARI İÇİN DENEME ÇEKİMİ YAPILDI

Türkiye'nin yeni milyonerlerinin belirleneceği çekiliş öncesinde Milli Piyango İdaresi tarafından deneme çekilişi gerçekleştirildi. Çekilişlerin nasıl gerçekleştirileceği ile ilgili bilgiler basın mensupları ile paylaşıldı.