Rakamlarla 15 Temmuz

Takvimler 15 Temmuz Cuma gecesini gösterdiğinde büyük Türk milleti terör örgütünün eli kanlı üyelerine karşı eşine daha önce dünyada rastlanmamış bir direniş gösterdi. Ankara ve İstanbul merkezli olmak üzere ülkenin 81 ilinde yüz binler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile vatan savunması için sokağa çıktı. Parmağında nişan yüzüğü ile düğünlerine 15 gün kalanlar, 'ana vatan elden gidiyor beni bekleme' diyenler, 13 yaşlarındaki kız çocuklarının ellerinden tutup vatan savunmasına koşanlar, kucağına iki yaşındaki evladını alıp sen vatansız büyüyemezsin diyen kahraman analar, 85 yaşında bir bastonun gücünde ihanete dur diyenler şehit düştü.

CANLARINI VERDİLER VATANI VERMEDİLER

Gece yarısından sonra kanlı bir savaş meydanına dönen Türkiye'de millet sabah kadar can verdi ama vatanı vermedi. Genelkurmay, Gölbaşı Özel Hareket, TBMM ve Cumhurbaşkanlığı Külliye'sine bombalar yağdırıldı. Gün sabaha kavuştuğunda vatan kurtarıldı ancak Türkiye, o gece 251 vatandaşını şehit, 2 bin 190'ını da gazi verdi.

59 ILDEN ŞEHİT

Darbecilerin en fazla saldırıları gerçekleştirdiği Ankara'da bin 369 kişi İstanbul ve Malatya, Muğla, Eskişehir gibi farklı illerde 824 kişi olmak üzere toplam 2 bin 190 kişi vatan savunmasında gazi oldu. Ankara, İstanbul, Yozgat, Çorum ve Rize en fazla şehit veren iller arasında yer aldı. Ankara ise 150 şehit ile en fazla kaybın yaşandığı il olarak tarihe geçti. 59 ilden şehit verilen darbe girişimi sırasında 55'i Ankara'da olmak üzere 62'si polis, 5'i asker, 184'ü de sivil 251 kişi şehit oldu. En küçüğünün 13 yaşında olduğu, en büyüğünün de 80 yaşında olduğu 2 bini aşkın gaziden, 4'ü Ankara, 3'ü İstanbul olmak üzere 7'sinin halen tedavisi sürüyor. Tedavisi süren gazilerin ağır yaraları mevcut ve bazıları halen yürümekte güçlük çekiyor, solunum cihazına bağlı yaşıyor.

ŞEHİT VE GAZİ KADINLAR

Darbe gecesinde sokağa en fazla çıkanlardan biri de yüzde 45 oranla kadınlardı. Ağırlığı polis olmak üzere 11 kadın şehit olurken, 62'si Ankara'dan olmak üzere 150'ye yakın kadın gazi oldu. Kadınların meslek gruplarının yüzde 80'ini polis memurları oluştururken, yüzde 15'i ev hanımı, yüzde 5'i de öğrenci ve serbest çalışanlar oldu. Mekânsal olarak en fazla şehit ise Ankara Gölbaşı Özel Harekât Başkanlığı, Genel Kurmay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde verildi.

GAZİ MİLLET

15 Temmuz gazilerini ağırlığını yüzde 80 oranla erkekler (50 yaş altı) oluşturdu. Gazilerin bin 307'si Ankara'dan. Gazilerin yaş aralıklarına bakıldığında da; 43'ü Ankara olmak üzere 70'e yakın gazi 18 yaş ve altı iken, 30'u aşkını ise 65 yaş üstü. En fazla yaralanarak gazi olan vatandaşlar ise Ankara ve ikinci olarak İstanbul'dandı. Yine ağır kayıplar verilen Emniyet'ten ise 11 ilde 248 (183 Ankara'dan) polis gazi oldu.

251 ŞEHİDİN 138'İ 40 YAŞ ALTI

Öte yandan ihanetin acı bilançosu ise şehitlerin yaş aralıklarında kendini gösteriyor. 251 şehitten 138'i 40 yaş ve altı, bunlardan yüzde 25'i 20-27 yaş aralığında, büyük çoğunluğu ise 30-37 yaşında. 18 ve altında ise 8 şehit var, bunların 2'si çalışan olmak üzere 6'sı öğrenci.

HER RENKTEN VATAN SAVUNMASI

Kanlı gecede dikkat çeken bir başka ayrıntı ise 81 ilde sokağa çıkan vatandaşların meslek gruplarında. Her renkten vatandaşın vatan savunması verdiği gecede en fazla şehit ve gazi 'doktor, öğretmen, işçi, esnaf, şoför ve serbest mesleklerden' olurken, yine şehit olanların yüzde 60'ının da mesleği öğretmen, işçi, memur, şoför, aşçı, imam, dönerci, mobilyacı, kuaför, akademisyenlerden olamsı dikkate çekti.

DEVLET YARALARI SARMAYA DEVAM EDİYOR

Son olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla şehit yakını ve gazilere üç yıldır maddi-manevi çeşitli destekler veriliyor. 50'si Ankara'da olmak üzere (4'ü ağır yaralı) 250'ye yakın gaziye tedavi (bazılarının küçük tedavi olmak üzere) desteği veriliyor, devlet Aile ve Çalışma, Sağlık Bakanlıkları aracılığıyla bizzat tedavi sürecine katılıyor. Kanlı geceden bu yana 5 bini Ankara'(da olmak üzere, İstanbul ve 57 ilde daha şehit yakını ve gazilere ziyaretler yapıldı. Kapılar çalındı, halen 2 bine yakın şehit yakını ve gaziye psikolojik hizmet veriliyor. / TÜLAY CANBOLAT