Mücadele hep sürecek

Babasının izinden gitti, onun gibi polis oldu Muhammet Oğuz Kılınç. İzinli olmasına rağmen 15 Temmuz gecesi demokrasi direnişinin en ön saflarında yerini aldı. Asıl görev yeri İstanbul olmasına rağmen Ankara'da görevli olan Kılınç, emniyetteki silahları depodan çıkararak arkadaşları arasında bölüştürdü ve korkusuzca hainlerle savaştı. Ve o kahraman, Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde hain bir kurşunla başından vuruldu. Secdeye kapanır halde şehit düştü. Bu görüntü, direnişin sembollerinden biri oldu. Şehit olmadan 20 dakika önce telefonla babasını aradı ve "Seni Allah'a emanet ediyorum baba" dedi. Acılarını kalplerine gömen Kılınç çifti tam 3 yıldır oğullarından devraldıkları emaneti yaşatmak için çalışıyor. Meltem Kılınç 15 Temmuz Derneği başkanlığı görevini yürütürken, baba Zeki Kılınç ise Şehit ve Gaziler Federasyonu Genel Başkan Yardımcılığı görevinin yanı sıra Vatan Yıldızları Vakfı yöneticiliğini sürdürüyor. Kılınç çifti, okullarda ve çeşitli platformlarda konferanslar düzenleyerek hain geceye dair hafızaları taze tutmayı amaçlıyor.

"GÖREV ARTIK BİZDE"

FOTOMAÇ'A konuşan baba Zeki Kılınç, "Ahiret'te şehitlerimiz bize 'biz size vatan olarak bırakmıştık sizler bizden sonra ne yaptınız' diye sorduklarında en azından 'Sizin emanetlerinize biz ihanet etmedik, sahip çıktık' demek istiyoruz. Bu doğrultuda mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi. Kılınç, oğlunu kaybetse de 15 Temmuz'un iyi ki yaşandığını söyledi. Kılınç "40 yıl boyunca plan yapan hainler bir yerde bir patlak verecekti. İyi ki bu hainler devleti ele geçirmek için yeterince fırsat ve zamanı bulamamışlar. Buldukları takdirde belki de 250 değildi 2 bin 500 kişi şehit olacaktı" diye konuştu.

TİYATRO DİYENLERI AFFETMEYİZ

15 Temmuz'a tiyatro diyenlere cevap veren baba Kılınç şunları söyledi: "Tiyatrodaki oyuncular oyun bitince gelir izleyicileri selamlar fakat hiç gelen olmadı. 250 evladımız şehit oldu. Bu şekilde konuşanları affetmeyeceğiz. Onları Allaha havale ediyoruz." 15 Temmuz'u hatırlatma noktasında en büyük görevin şehit aileleri ve gazilere düştüğünü hatırlatan Kılınç, Başkan Erdoğan'ın FETÖ ve terör unsurlarıyla mücadelesini sonuna kadar desteklediklerini ifade etti. TÜRKIYE'YE sahip çıkılması için 15 Temmuz'a sahip çıkılması gerektiğini belirten anne Meltem Kılınç ise "Hepimiz uyanık olmak zorundayız. Özellikle Cumhurbaşkanımıza sahip çıkmamız gerekiyor" görüşünü dile getirdi.

EN ANLAMLI HATIRA MUHAMMET

Oğuz Kılınç'ın saatine şehit düştükten 15 dakika sonra bir şarapnel parçası isabet etti. Ve şehidin kolundaki saat 00.50'de durdu. Oğullarının şehit olduğu 00.35'ten sonra zamanın durduğunu söyleyen Kılınç ailesinin evinde çalışan saat bulunmuyor. Anne Meltem Kılınç, "Benim için zaman o an durdu. Zaman durdu ama acımız bitmedi. Zaman durdu ama mücadele durmamalı. Saatlerimiz durmuş olsa da biz durmayacağız. Devletimiz ve milletimiz için 15 Temmuz'u her platformda hatırlayarak mücadelemize devam ediyoruz. Her dakika oğlumuz varmış gibi yaşıyoruz. Biz hala 5 kişik bir aileyiz. Her an her dakika onunla birlikte yaşıyoruz" dedi. FETÖ'cü hainleri hiçbir zaman affetmeyeceğini ifade eden anne Kılınç, "Hem oğlumu şehit ettikleri için hem de bu vatana ihanet ettikleri için o hainleri hiçbir zaman affetmeyeceğim" diye konuştu. / FURKAN YAZICI