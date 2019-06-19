Afili Aşk 2. bölüm fragmanı! Ayşe ve Kerem oyuna başlayacak mı?

Afili Aşk yeni başlamasına rağmen kısa sürede ilgi toplamayı başardı. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Burcu Özberk ve Altan Erkekli'nin yer aldığı Afili Aşk dizisinde komik sahneler yer alıyor. Afili Aşk 2. bölüm fragmanı yayınlandı ve heyecanlandırdı. Çarşamba akşamları Kanal D'de yayınlanan Afili Aşk yeni bölümüyle bu akşam izlenebilecek.



AFİLİ AŞK 2. BÖLÜM FRAGMANI

Ayşe'nin ağabeyleri Kerem ile yemek yemek isteyince ortalık karışıyor!



Samet ve Erkut, kardeşlerinin evleneceği adamı daha iyi tanıyabilmek için Kerem ile yemek yemek istiyor. Bu durumu Muhsin Bey'e söyleyen Samet olumlu cevap alıyor ancak Kerem bu durumdan oldukça rahatsız oluyor! Olayı kendi lehine çevirmek isteyen Kerem bir plan yapıyor ve kendisini Ayşe'nin ağabeylerine farklı biriymiş gibi tanıtıyor. Kerem'in planı başarılı olunca işler iyicene karışıyor!



Öte yandan Muhsin Bey, Kerem'e bir teklifte bulunuyor! Eğer Ayşe ile evlenirse şirketin başına geçebileceğini söylüyor. Kerem ise çaresiz kalınca soluğu Ayşe'nin yanında alıyor ve onun kurduğu bu oyuna katılmayı teklif ediyor! Ayşe ve Kerem ne yapacak?



AFİLİ AŞK DİZİ KONUSU VE OYUNCULARI



Kerem, İstanbul'un çok eski tekstilcilerinden olan Yiğiter ailesinin yakışıklı ve çapkın oğludur. Yaratıcı zekasıyla zamana yenik düşmek üzere olan aile şirketini bir start - up çalışmasıyla sektörün lideri haline getirmiştir. Getirmiştir ama babası Muhsin'in gözünde adam olamamıştır. Çünkü Kerem yiyip içip, gezip tozup, her çiçekten bal alma şiarıyla hayatını yaşayan biridir.





Keremlerin atölyesinde işçi olarak çalışan Ayşe de biri despot, diğeri hayırsız iki ağabeyi kontrolünde renksiz, tatsız bir hayat yaşayan zeki, güzel ve kalbi iyilik dolu bir kızdır. Tek umudu, bir süredir sevgili olduğu Berk ile evlenmek ve bu hayatı geride bırakmaktır. Ancak ağabeyleri onu mahallenin zengin çocuğu Sabri ile evlendirmek isteyince Ayşe, Berk'e bir an önce evlenmeleri gerektiğini söyler. Bunu duyan Berk ortadan kaybolur.

Kendi halinde, saf ve iyi yürekli bir mahalle kızıyken hem ailesi, hem de aşk hayatından darbe üzerine darbe yiyen Ayşe, hayatında ilk kez kendisi için bir şey yapmaya karar verir. Bu kararı vermesinde en büyük etken olan Kerem, aynı zamanda Ayşe'nin kurbanı olacağından habersizdir. Ayşe, Kerem ve kendisini ömür boyu birbirine bağlayacak hamleyi yaparak oyunun kurucusu olur ancak bu oyun ikisinin de içinden çıkamayacağı şekilde ayaklarına dolanacaktır.



Oyuncular: Çağlar Ertuğrul (Kerem), Burcu Özberk (Ayşe), Altan Erkekli (Muhsin), Benian Dönmez (Melahat), Neşe Baykent (Yelda), Taner Rumeli (Rıza), Serkay Tütüncü (Volkan), Asena Tuğal (Hülya), Uğur Uzunel (Erkut), Zeynep Tuğçe Bayat (Ceyda), Yılmaz Kunt (Berk), Ozan Dağgez (Samet), Güzide Arslan (Gonca), Beril Pozam (Nazmiye), Umutcan Ütebay (Sabri), Vural Ceylan (Kadir), Banu İnan (Nermin), Hira Su Yıldız (Buse)