Canevim 2. bölüm fragmanında Taylan’ın kötü sürprizi!

Başrollerinde Özgür Çevik, Biran Damla Yılmaz ve Aras Aydın gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Canevim 2.bölümüyle bu akşam ATV ekranlarında olacak. Canevim dizisinde evlilik hayalleri kuran Ceylan ve Ömer'in arasına Taylan'ın nasıl gireceği, ne tuzaklar kuracağı şimdiden büyük merakla bekleniyor.?



CANEVİM 2. BÖLÜM FRAGMANI

"Kızın en önem verdiği şeyleri elinden alacak!"



Ömer'in varlığı, Taylan'a karşı Ceylan'ın etrafında görünmez bir koruma kalkanı oluşturmaktadır. Ancak Taylan'ın şüpheli davranışları, Ceylan'ı her adımda zorlamaya devam eder. Döndüğü gibi evlilik hazırlıklarına başlayan Ömer ise Ceylan'daki rahatsızlığın farkına varır. Taylan, Ceylan için ördüğü duvarların Ömer tarafından yıkılmasına izin vermeyecektir. Bu sırada Kars'tan gelen bir haber, mutlu bir yuva kurmak için gün sayan Ceylan ve Ömer'i bir yol ayrımına getirir. Elvan, peşindeki tehlikeden sıyrılmaya çalışırken, onu asıl zorlayan ailesine dair kabusları olur. Müjgan ve Ayşe'nin, Elvan'a karşı merakı artmış, üstelik Elvan'a dair söylentiler evin sınırlarını da aşmıştır. Elvan yüzleşmesi zor gerçeklerden kaçmak için en iyi bildiği yolu deneyecektir.

CANEVİM DİZİ KONUSU VE OYUNCULARI

Haksever ailesi, hayatın tüm zorluklarına bir arada göğüs geren, birbirlerine sımsıkı bağlarla bağlı bir ailedir. Günnur ve Hamza, kızları; Ceylan, Müjgan ve Ayşe'nin iyiliği için canla başla çabalamakta, en karanlık anlarda bile birbirlerinin varlığına şükretmesini bilmektedirler. Bu sımsıcak ailenin kaderini değiştiren en büyük kızları Elvan'ın eve dönüşü olur. Evin fedakar kızı Ceylan ise sözlüsü Ömer'i büyük bir aşkla sevmektedir. Ceylan güçlü ve varlıklı bir aile olan Tanbaylar'ın evinde çalışmaya başlar. İşteki ilk gününde Ceylan, takıntılı ve sıra dışı bir adam olan Taylan Tanbay'la pek de hoş olmayan bir karşılaşma yaşar. Taylan genç kızın damarına basınca, Ceylan kimsenin erişemediği bu adamı herkesin önünde küçük düşürür ve işi bırakır. Şimdi Taylan'ın kapatması gereken önemli bir hesap vardır!