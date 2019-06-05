Sen Anlat Karadeniz 53. bölüm izle! | Sezon finali
ATV ekranlarının sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz heyecan dolu sezon finali bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Genco Nefes'i kaçırıyor. Şimdi izleyiciler merakla Sen Anlat Karadeniz'in sezon finali bölümünde neler olacağını merak ediyordu. Sen Anlat Karadeniz 53. bölüm izle seçeneği FOTOMAC.COM.TR'de...
Çarşamba akşamları saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyicileri ekran başına kilitleyen Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni bölümü için nefesler tutuldu. Dizi bu akşam sezon finali bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümde Yangından kurtulmayı başaran Genco, Melek'i susturmakla kalmayıp Kalelilerden intikam almak için kolları sıvadı. Peki, Sen Anlat Karadeniz 53. bölümde neler olacak? Sen Anlat Karadeniz 53. bölümü haberimizden izleyebilirsiniz.
SEN ANLAT KARADENİZ 53. BÖLÜM İZLE! | SEZON FİNALİ
SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yangından kurtulmayı başaran Genco, Melek'i susturmakla kalmayıp Kalelilerden intikam almak için kolları sıvar.
GENCO'DAN HAİN PLAN
Kalleşçe bir plan yapıp, Nefes'in radyodaki konuşmasını sürpriz bir silaha çeviren Genco, Kalelilerin itibarını iki paralık etmek için uğraşacaktır.
NEFES VE HAZAN GENÇ KIZI KONUŞTURMAYI BAŞARIYOR
Melek için işbirliği yapan Nefes ve Hazan sonunda genç kızı konuşturmayı başarırlar. Melek o güne kadar sır gibi sakladığı gerçeği Nefes'le paylaşırken, Melek'in itirafı Genco'nun bu savaştaki ölümcül darbesini hazırlar.
GENCO, NEFES'İ KAÇIRIYOR
Nefes ve Tahir doğacak çocuklarının hayalini kurarken, bu hayale gölge düşer. Acilen ameliyata girmesi gereken Nefes, Genco tarafından kaçırılır. Hayatta kalmak için zamanla yarışan Nefes, şimdi Genco'nun elinde tutsaktır.
- 05.06.2019
- Güncelleme: 05.06.2019 18:40
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Sen Anlat Karadeniz 53. bölüm izle! | Sezon finali haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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