Sen Anlat Karadeniz 53. bölüm izle! | Sezon finali – Fotomaç – 05 Haziran 2019
05 Haziran 2019, Çarşamba
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Sen 53. bölüm izle! |

Sen Anlat Karadeniz 53. bölüm izle! | Sezon finali

ekranlarının sevilen dizisi Sen heyecan dolu bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Genco Nefes'i kaçırıyor. Şimdi izleyiciler merakla 'in sezon finali bölümünde neler olacağını merak ediyordu. Sen Anlat Karadeniz 53. bölüm izle seçeneği FOTOMAC.COM.TR'de...

Çarşamba akşamları saat 20.00'de ekranlarında izleyicileri ekran başına kilitleyen Sen dizisinin yeni bölümü için nefesler tutuldu. Dizi bu akşam bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümde kurtulmayı başaran Genco, Melek'i susturmakla kalmayıp Kalelilerden intikam almak için kolları sıvadı. Peki, 53. bölümde neler olacak? Sen Anlat Karadeniz 53. bölümü haberimizden izleyebilirsiniz.

SEN ANLAT KARADENİZ 53. BÖLÜM İZLE! | SEZON FİNALİ

Sen Anlat Karadeniz 53. Bölüm izle | Sezon Finali

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yangından kurtulmayı başaran Genco, Melek'i susturmakla kalmayıp Kalelilerden intikam almak için kolları sıvar.

GENCO'DAN HAİN PLAN

Kalleşçe bir plan yapıp, Nefes'in radyodaki konuşmasını sürpriz bir silaha çeviren Genco, Kalelilerin itibarını iki paralık etmek için uğraşacaktır.

NEFES VE HAZAN GENÇ KIZI KONUŞTURMAYI BAŞARIYOR

Melek için işbirliği yapan Nefes ve Hazan sonunda genç kızı konuşturmayı başarırlar. Melek o güne kadar sır gibi sakladığı gerçeği Nefes'le paylaşırken, Melek'in itirafı Genco'nun bu savaştaki ölümcül darbesini hazırlar.

GENCO, NEFES'İ KAÇIRIYOR

Nefes ve Tahir doğacak çocuklarının hayalini kurarken, bu hayale gölge düşer. Acilen ameliyata girmesi gereken Nefes, Genco tarafından kaçırılır. Hayatta kalmak için zamanla yarışan Nefes, şimdi Genco'nun elinde tutsaktır.

  1. 05.06.2019
  2. Güncelleme: 05.06.2019 18:40
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