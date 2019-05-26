Başkan Erdoğan'dan iftar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan sanatçı ve sporcularla iftarda buluştu. Katılımcılarla yakından ilgilenen Erdoğan’a Trabzonsporlu futbolcu Yusuf Yazıcı forma hediye etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı ve sporcularla Dolmabahçe Sarayı'nda verdiği iftarda bir araya geldi. Programa, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Şenol Güneş, Ünal Karaman, Bülent Uygun, Emre, Arda, Burak, Mert, V. Babacan, Hamit, Cenk, Oğuzhan, Necip, Çağlar, Yusuf, Abdülkadir Ömür ve sanat camiasından çok sayıda isim katıldı.
BİZİ ÇOK ÜZMÜŞTÜR
Sporcularla yakından ilgilenen ve sohbet eden Erdoğan'a Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu ve kaptan Yusuf Yazıcı forma hediye etti. Başkan Erdoğan yaptığı konuşmada, "Sanatçı ve sporcunun siyaset yapma hakkı yok mu? Elbette var. Ama önünü, arkasını tam olarak bilmeden siyasi tartışmalara taraf olan sanatçı ve sporcularımızın durumu bizi çok çok üzmüştür ve üzüyor. Hep söylediğim gibi; sanatçı sanatıyla, sporcu sporuyla konuşur" dedi.
- 26.5.2019
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Onur Bu doruysa yer yerinden oynar. Şaka bi yana, Real ve Hazard için harika bir transfer olur.
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karakartal Eğer yönetim Kagavanın bonservisini almaz birde g.saraya kaptırırsa bu takımı bırakır bu yönetimi lanetlerim
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