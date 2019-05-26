Başkan Erdoğan'dan iftar
26 Mayıs 2019, Pazar
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Başkan Erdoğan'dan iftar

Başkan Erdoğan'dan iftar

Başkan sanatçı ve sporcularla iftarda buluştu. Katılımcılarla yakından ilgilenen Erdoğan’a Trabzonsporlu futbolcu forma hediye etti

Başkan , sanatçı ve sporcularla 'nda verdiği iftarda bir araya geldi. Programa, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Başkanı , Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Başkanı , , , , Emre, Arda, Burak, Mert, V. Babacan, Hamit, Cenk, Oğuzhan, Necip, Çağlar, Yusuf, Abdülkadir Ömür ve sanat camiasından çok sayıda isim katıldı.

BİZİ ÇOK ÜZMÜŞTÜR
Sporcularla yakından ilgilenen ve sohbet eden Erdoğan'a Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu ve kaptan forma hediye etti. Başkan Erdoğan yaptığı konuşmada, "Sanatçı ve sporcunun siyaset yapma hakkı yok mu? Elbette var. Ama önünü, arkasını tam olarak bilmeden siyasi tartışmalara taraf olan sanatçı ve sporcularımızın durumu bizi çok çok üzmüştür ve üzüyor. Hep söylediğim gibi; sanatçı sanatıyla, sporcu sporuyla konuşur" dedi.

  1. 26.5.2019
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