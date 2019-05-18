Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın iftar yemeğine Mesut Özil de katıldı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Dolmabahçe'de gerçekleştirdiği iftar davetinde Arsenal'in yıldız ismi Mesut Özil de yer aldı.
Arsenal'in yıldızı Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dolmabahçe'de gerçekleştirdiği iftar yemeğine katıldı.
Mesut, iftara nişanlısı Amine Gülşe ile birlikte katıldı.
- 19.05.2019
- Güncelleme: 19.05.2019 00:15
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Ergin Ataman'dan Fenerbahçeli taraflarlara mesaj!
Toplam 1
Yorum
OBJEKTIF fENERDE SAKATLAR OLMASAYDI,MAÇIN SONUCU FARKLI OLURDU EFESI KUTLUYORUM.İNŞALLAH FİNALI ALIR.
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Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...
Toplam 3
Yorum
eray avrupa için deneyimli olabilir mi bence abdullah avcı olmalı kesinlikle
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Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...
Toplam 3
Yorum
Aytur İnşallah hocamız olursun, seninle her maç bir başka olur sen ve bjk siyah ve beyaz gibisiniz Fikret bey bizleri kırmaz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın iftar yemeğine Mesut Özil de katıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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