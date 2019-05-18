Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın iftar yemeğine Mesut Özil de katıldı
18 Mayıs 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Genel Haberleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın iftar yemeğine Mesut Özil de katıldı

Başkan 'ın iftar yemeğine de katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın iftar yemeğine Mesut Özil de katıldı

Başkan 'ın Dolmabahçe'de gerçekleştirdiği iftar davetinde 'in yıldız ismi de yer aldı.

'in yıldızı , 'ın Dolmabahçe'de gerçekleştirdiği iftar yemeğine katıldı.

Mesut, iftara nişanlısı Amine Gülşe ile birlikte katıldı.

  1. 19.05.2019
  2. Güncelleme: 19.05.2019 00:15
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın iftar yemeğine Mesut Özil de katıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN