18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104. yıldönümü! Çanakkale Zaferi ile ilgili mesajlar ve şiirler
Türk tarihindeki önemli olaylardan biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin bu yıl 104. yıldönümü kutlanıyor. Binlerce şehit verdiğimiz Çanakkale Savaşı’nda zafer Türklerin oldu. Bu anlamlı gün için en güzel Çanakkale Zaferi mesajlarını ve şiirlerini derledik.
18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü'dür. Her yıl büyük bir coşkuyla kutlanan Çanakkale Zaferi büyük zorluklarla elde edilmiştir. Bugünün önemini sevdiklerinize hatırlatmak ve çoluk çocuk kutlamak için en güzel sözler ve şiirler haberimizde yer alıyor. 18 Mart Çanakkale Zaferi hakkında merak edilenleri de derledik.
ÖNEMLİ SÖZLER
* Benimle beraber burada muharebe eden bütün askerler kesin olarak bilmelidir ki bize verilen namus görevini eksiksiz yapmak için bir adım geri gitmek yoktur. Uyku, dinlenme aramanın, bu dinlenmeden yalnız bizim değil, bütün milletimizin sonsuza kadar mahrum kalmasına sebep olacağını hepinize hatırlatırım. (Mustafa Kemal Atatürk)
* Türkler, Çanakkale'yi zorlayan çağının en ileri tekniğine sahip güçler karşısına adeta bir kale gibi dikilmişlerdir. (Churchill)
* Bu Türk kıtaatının cesaret, metanet ve se'bat cihetiyle takdir ve senaya liyakati, her şüphenin fevkinde bulunmuştur. Donanmasının ateşiyle de, en müessir surette muavenet gören pek cesur bir düşman taarruzlarına karşı sayısız muharebelerde bu kıtaat mevkilerini muhafaza etmişlerdir. (Alman Generali Uman von Sanders)
ŞİİRLER
Çanakkale Geçilmez
Çanakkale dediğin manasızdır sanma sen
Ordaki şehitlerdir tarihlere şan veren
Vatan toprağı için can ile serden geçen
Korkuyor bu kafirler tüyleri diken diken
Su üstü mayın dolu nusret toplar mayını
Bir yandan Elizabeth düşünüyor canını
Komayacağız yerde şehitlerin kanını
Korku bilmez bu millet artıracak şanını
Mehmedoğlu Seyyid'in mermiyi kaldırışı
Dünya durdu, dönmüyor seyreyliyor yarışı
Anlayacak kafirler bucağı ve karışı
Türküm başkaldırdı ki zaferdir haykırışı
Gaza, cihad nasib et Türk milletine ya Rab!
Anzak, Hindu, İngiliz… Hepsi harab ve bitab
Her renk, her dil, her kıta bilsin ki bu kutlu ab
Çanakkale suyu bu ne Rum dinler ne Arab
Anafarta, Dardanos, Boğalı, Seddülbahir
Türktedir bu topraklar dünyada evvel ahir
Kayboldu İngilizler bilinmiyor nerdedir
'Çanakkale Geçilmez' bu da açık gerçektir
Samet Mehmet Bora
ÇANAKKALE
Çanakkale geçilmez dediler, geçilmedi!
Analar ağladı, oğullar savaştı.
Ne olursa olsun dediler, cepheye gittiler;
Analar ağladı, oğullar savaştı.
K ürdü,Türk'ü lazı çerkezi,
Kimi harbiyeli, kimi liseli.
Ağası da var, çiftçiside,
La İlahe İllallah! diyerek savaştı hepsi,
En sonunda kazandılar bu büyük zaferi!
- 18.03.2019
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