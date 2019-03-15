Arka Sokaklar 509. bölüm fragmanı: Mesut intihar mı edecek?

Arka Sokaklar dizisinde bu akşam yine polisiye olaylar yaşanacak. İzleyicilerin en çok merak ettiği konu ise Mesut'a ne olacağı… Tunç ile Mesut'un geldiği nokta Mesut'un evden ayrılmasına neden olacak. Peki tek başına kalan ve bunalıma giren Mesut her şeyin sonuna mı geldi?



ARKA SOKAKLAR 509. BÖLÜM FRAGMANI

Mesut, sevdiklerinin yanında olmadığını görünce hayatı ile ilgili kötü bir karar alıyor!



Muhsin yaşı küçük çocuklarla bir çete kurmuştur ve çeşitli soygunlar yapar. Sıradaki soygun nakil aracıdır. Çocuklardan biri aracın önüne düşmüş numarası yapar. Nakil aracındaki güvenlik görevlisi öldürülür ve nakil aracındaki paralar çalınır.



Mesut, Tunç'tan olayla ilgili bilgi almak ister. Tunç, Mesut'un polis olmadığını ve karışmamasını söyler. Mesut, Tunç tarafından da kötü muamele görünce evden ayrılır. Berduş gibi sokaklarda gezer. Mesut artık her şeyini kaybetmiş ve hayattan beklentisi kalmamış vaziyettedir.



Hakan sigortadan gelen evraklarda Aylin'in daha önce ameliyat olduğunu öğrenir. Doktoru bulup ulaşır ve Aylin'in çocuğu olmayacağını öğrenir. Selin'den de olayı teyit edince yıldırım hızıyla Aylin'in yanına gider.



Avm'de yüzü maskeli adamlar insanları rehin alır. Birgül ve Nurgül isimli kardeşler, kaçmaya kalkışır ve adamlar ateş açar. Birgül ölür Nurgül de adamlar tarafından kaçırılır. Nurgül'ün kocası Ogün'den de fidye isterler. Ekibimiz olayın peşine düşecektir.