Arka Sokaklar 509. bölüm fragmanı: Mesut intihar mı edecek?
Kanal D’nin fenomen dizisi Arka Sokaklar bu akşam ekrana gelecek. Cuma akşamları ilgiyle izlenen uzun soluklu dizi Arka Sokaklar’da Mesut’un evden ayrılması ve hayatından vazgeçmeye kalkıştığı sahneler dikkat çekti. Peki silah alan Mesut, intihara mı kalkışacak? İşte yayınlanan yeni fragmandan heyecan dolu o anlar…
Arka Sokaklar dizisinde bu akşam yine polisiye olaylar yaşanacak. İzleyicilerin en çok merak ettiği konu ise Mesut'a ne olacağı… Tunç ile Mesut'un geldiği nokta Mesut'un evden ayrılmasına neden olacak. Peki tek başına kalan ve bunalıma giren Mesut her şeyin sonuna mı geldi?
ARKA SOKAKLAR 509. BÖLÜM FRAGMANI
Mesut, sevdiklerinin yanında olmadığını görünce hayatı ile ilgili kötü bir karar alıyor!
Muhsin yaşı küçük çocuklarla bir çete kurmuştur ve çeşitli soygunlar yapar. Sıradaki soygun nakil aracıdır. Çocuklardan biri aracın önüne düşmüş numarası yapar. Nakil aracındaki güvenlik görevlisi öldürülür ve nakil aracındaki paralar çalınır.
Mesut, Tunç'tan olayla ilgili bilgi almak ister. Tunç, Mesut'un polis olmadığını ve karışmamasını söyler. Mesut, Tunç tarafından da kötü muamele görünce evden ayrılır. Berduş gibi sokaklarda gezer. Mesut artık her şeyini kaybetmiş ve hayattan beklentisi kalmamış vaziyettedir.
Hakan sigortadan gelen evraklarda Aylin'in daha önce ameliyat olduğunu öğrenir. Doktoru bulup ulaşır ve Aylin'in çocuğu olmayacağını öğrenir. Selin'den de olayı teyit edince yıldırım hızıyla Aylin'in yanına gider.
Avm'de yüzü maskeli adamlar insanları rehin alır. Birgül ve Nurgül isimli kardeşler, kaçmaya kalkışır ve adamlar ateş açar. Birgül ölür Nurgül de adamlar tarafından kaçırılır. Nurgül'ün kocası Ogün'den de fidye isterler. Ekibimiz olayın peşine düşecektir.
- 15.03.2019
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Leicester Fenerbahçe'den Eljif Elmas’ın peşinde!
Toplam 1
Yorum
uzman analist hemen hiç düşünmeyin satın gitsin. ömer faruk beyaz varken elif elmas trışka sıradan bi topçu. derhal satın hiç ikiletmeyin bile
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Trabzonlu Olcay
Toplam 2
Yorum
Mustafa KUL Olcay kardeşimizin bu tavrına şapka çıkartılır. Trabzonlu taraftarlar ona gereken değeri verecektir. Olcay kardeşim biz zaten seni seviyoruz
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Galatasaray'dan yabancı kuralı açıklaması!
Toplam 2
Yorum
ÇÖKMÜŞ TÜRK FUTBOLU BU KADROLAR KORUNUP BUNDAN SONRA YAPILACAK TRANSFERLERDE UYGULANMALI. ÇÖKMÜŞ TÜRK FUTBOLU DAHA DA ÇÖKERTİLMEMELİ.
Arka Sokaklar 509. bölüm fragmanı: Mesut intihar mı edecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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