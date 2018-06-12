Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: "Spor terörü yenecek"
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Sporun gücü terörü yenecektir. Cıvıl cıvıl spor tesisleriyle gençlerin dağlara çıkmasını engelliyoruz. Dağa çıkışlar kesildi” dedi.
TESİSLER CIVIL CIVIL
Bakan Bak, bunun dışında da yoğun bir şekilde Doğu ve Güneydoğu'da oradaki eski belediyelerin hizmet vermemesi nedeniyle kayyum atanan belediyeler vasıtasıyla spor tesisleri yapmaya devam ettiklerini belirterek şöyle konuştu: Doğu, Güneydoğu'da da biz inanıyoruz ki sporun gücü terörü yenecektir. Bunun örneklerini görüyoruz. Oradaki spor tesisleri cıvıl cıvıl ve gençlerin artık dağlara çıkmasını engelliyoruz. Dağa çıkış kesildi.
- 12.6.2018
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Al Ahmet’i ver Semih’i
Toplam 2
Yorum
gsss ya manyak mısınız abi semihi ne ya. kurtulun artık şu eski hastalıklarınızdan.adamı gönderince gönderdik kaç maçı onun yüzünden kaybettik.
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Rakip Hollanda
Toplam 1
Yorum
ahmet serttaç ilk üç olur inşallah
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Pektemek’e Rize kancası
Toplam 2
Yorum
PEKTEMEK İ GÖR İMPARATOR. M. PEKTEMEK İ GS NİYE DÜŞÜNMEZ. PEKTEMEK İN OYUN SİSTEMİ GS YA UYUYOR VE ÇOK BAŞARILI OLACAKTIR. GS PEKTEMEK İ ALMALI.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: "Spor terörü yenecek" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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