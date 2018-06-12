Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: "Spor terörü yenecek" – Fotomaç – 12 Haziran 2018
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    Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: "Spor terörü yenecek"

    Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: "Spor terörü yenecek"

    Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Sporun gücü terörü yenecektir. Cıvıl cıvıl spor tesisleriyle gençlerin dağlara çıkmasını engelliyoruz. Dağa çıkışlar kesildi” dedi.

    'un tesislerine ziyarette bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 'nin dört bir yanında yoğun bir tempoda spor tesisleri inşa ettiklerini, bunları bazen belediyelerle, bazen kendileri, bazen de özel sektörün bağışlarıyla yaptıklarını ifade etti. Türkiye'nin her tarafında binlerce eser ortaya çıktığını belirten Bak, "Türkiye dünyada spora en fazla yaptırım yapan ülke konumunda şu anda" dedi.

    TESİSLER CIVIL CIVIL
    Bakan Bak, bunun dışında da yoğun bir şekilde Doğu ve Güneydoğu'da oradaki eski belediyelerin hizmet vermemesi nedeniyle kayyum atanan belediyeler vasıtasıyla spor tesisleri yapmaya devam ettiklerini belirterek şöyle konuştu: Doğu, Güneydoğu'da da biz inanıyoruz ki sporun gücü terörü yenecektir. Bunun örneklerini görüyoruz. Oradaki spor tesisleri cıvıl cıvıl ve gençlerin artık dağlara çıkmasını engelliyoruz. Dağa çıkış kesildi.
    1. 12.6.2018
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