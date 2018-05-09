Eto'o'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü! – Fotomaç – 09 Mayıs 2018
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    09 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Eto'o'dan Erdoğan'a övgü!

    Eto'o'dan <a href="/index/cumhurbaskani?id=672db8d3-d5ce-4821-8a4e-b820cab94cb4" class="" rel="tag">Cumhurbaşkanı</a> Erdoğan'a övgü!

    ’o, ’a ’na hayran olduğunu söyledi

    'un dünyaca ünlü Kamerunlu golcüsü 'o, Fransızlar'ın ünlü dergisine verdiği özel röportajda ''a olan hayranlığını belirtti.

    Neden 'de oynadığından politikaya birçok konuda görüş bildiren Eto'o, Erdoğan için, "Burada kötü şeyler yaşanmıyor. ve 'daki saldırıları da hesaba katınca kendimi 'de güvende hissediyorum. Cumhurbaşkanı 'ı yakından tanıyorum. Bana saygı gösterdi. Ben de ona hayranım" ifadelerini kullandı.

    Liberya Cumhurbaşkanı olan eski yıldız golcü Weah gibi politikaya girmeyi düşünmediğini vurgulayan tecrübeli santrfor, "Herkesin kaderi farklıdır. Benim hayalim farklı. Uzun zamandır vakfım aracılığıyla 'nın kalkınması için çalışıyorum. Öğrencilere burslar ayarlıyorum, hastanelerin kurulmasını sağlıyorum. Çocukları ve 'ya götürüyorum. Kardeşim Drogba da bu yönde önemli çalışmalar yapıyor" diye konuştu.

    1. 9.5.2018
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