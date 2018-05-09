Eto'o'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü!
Samuel Eto’o, France Football’a Cumhurbaşkanı’na hayran olduğunu söyledi
Konyaspor'un dünyaca ünlü Kamerunlu golcüsü Samuel Eto'o, Fransızlar'ın ünlü France Football dergisine verdiği özel röportajda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan''a olan hayranlığını belirtti.
Neden Türkiye'de oynadığından politikaya birçok konuda görüş bildiren Eto'o, Cumhurbaşkanı Erdoğan için, "Burada kötü şeyler yaşanmıyor. Paris ve Londra'daki saldırıları da hesaba katınca kendimi Türkiye'de güvende hissediyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yakından tanıyorum. Bana saygı gösterdi. Ben de ona hayranım" ifadelerini kullandı.
Liberya Cumhurbaşkanı olan eski yıldız golcü Weah gibi politikaya girmeyi düşünmediğini vurgulayan tecrübeli santrfor, "Herkesin kaderi farklıdır. Benim hayalim farklı. Uzun zamandır vakfım aracılığıyla Afrika'nın kalkınması için çalışıyorum. Öğrencilere burslar ayarlıyorum, hastanelerin kurulmasını sağlıyorum. Çocukları Fransa ve İspanya'ya götürüyorum. Kardeşim Drogba da bu yönde önemli çalışmalar yapıyor" diye konuştu.
- 9.5.2018
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Brezilya'nın efsanevi ismi Dunga, Rıza Çalımbay'ın yerine geliyor
Toplam 5
Yorum
FENASİ SÖĞÜT FUTBOLCU İKEN EFSANE İDİ,HATIRLAMIYORUM AMA ,ÇALIŞTIRDIĞI TAKIM DAN RESMEN KOVULDU,TRABZON SPOR HAYATININ HATASINI YAPAR,GÖREVİNE SON VERİLD
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Trabzonspor'lu futbolcular imza gününe katıldı
Toplam 1
Yorum
ne gerek vardı? kasımpaşa maçı hazırlıklarına da başlamışlardı ya, bu defa hazırlanmasalar da olur.
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Belhanda'yı geride bıraktı
Toplam 2
Yorum
gsli kumasi saglam, sezon basi dedim en iyi oyuncumuz feghouli
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