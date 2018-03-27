Sporda yeni dönem! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! – Fotomaç – 27 Mart 2018
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    27 Mart 2018, Salı
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    Sporda yeni dönem! Erdoğan onayladı!

    Sporda yeni dönem! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı!

    , 7103 sayılı " ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Kakkında Kanun"u onayladı.

    Cuhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, , 89'uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104'üncü maddesinin ikinci fıkrasının a bendi uyarınca 7103 sayılı ile Bazı Kanın ve Kanun Kümünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Kanun'u onaylanarak, yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.
    Türk sporunun ve amatör spor kulüplerinin desteklenmesi amacıyla düzenleme yapılan yeni kanuna göre, sporculara ödenen ücretlerden kesilen gelir vergisi tutarları, ödemeyi yapan kulüp ve şirketlere iade edilecek. Bu tutarlar ise amatör sporcuların ücretlerinde kullanılacak.
    1. 27 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 19:25
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