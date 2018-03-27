Sporda yeni dönem! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7103 sayılı "Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Kakkında Kanun"u onayladı.
Türk sporunun ve amatör spor kulüplerinin desteklenmesi amacıyla düzenleme yapılan yeni kanuna göre, sporculara ödenen ücretlerden kesilen gelir vergisi tutarları, ödemeyi yapan kulüp ve şirketlere iade edilecek. Bu tutarlar ise amatör sporcuların ücretlerinde kullanılacak.
- 27 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 19:25
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Soldado'ya uyarı!
Toplam 4
Yorum
Aziz baba Aziz baba sagolsun emeklileri toplayıp getiriyor !
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Soldado'ya uyarı!
Toplam 4
Yorum
En büyük FENER Sürekli yedek olan, bazen son 15-20 dk ve bazen hiç oynamayan bir futbolcudan ne bekliyorsunuz, herkes nöbetçi golcü semih değil ki
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"İnancımızla istediğimiz yere ulaşacağız"
Toplam 1
Yorum
UZMAN DR GS MAÇINDAN ÖNCE VERDİĞİN RÖPORTAJDA GSNİN ACİL PUANA İHTİYACI VAR MAÇIN SONUCU ÖNEMLİ DEĞİL ANTALYADAN KALKIP NİYE İSTANBULA GELDİN PEKİ
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