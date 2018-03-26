Süper Lig futbolcuları da Çiftlik Bank kurbanı! İşte yatırılan rakam...
Yüksek kar vaadiyle binlerce insanı milyonlarca dolandıran Çiftlik Bank'ın ağına Süper Lig de takıldı...
- 26 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 12:14
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"Hep FETÖ yine FETÖ"
Toplam 5
Yorum
gürol elalem ne derse desin hadi hadi hadi hadiiiiiiiiii hadiii
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Terim 9.5 numara arıyor
Toplam 5
Yorum
Çılgın Türk Başkanın seçimlerden önce bir tane dünya yıldızı sözü var. Juve'den Dybala ya da PSG'den Mbappe'yi isteriz :)
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Beşiktaş Pepe'yi bakın kimin elinden kapmış!
Toplam 3
Yorum
Nirvana Pepe son oynadığı iki maçda çok önemli hatalar yaptı . Artık yedek kalabilir .seneye Vida ve Mitroviç oynar , oynamalı .
Süper Lig futbolcuları da Çiftlik Bank kurbanı! İşte yatırılan rakam... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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