Süper Lig futbolcuları da Çiftlik Bank kurbanı! İşte yatırılan rakam... – Fotomaç – 26 Mart 2018
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    26 Mart 2018, Pazartesi
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    futbolcuları da Çiftlik Bank kurbanı! İşte yatırılan rakam...

    Süper Lig futbolcuları da Çiftlik Bank kurbanı! İşte yatırılan rakam...

    Yüksek kar vaadiyle binlerce insanı milyonlarca dolandıran Çiftlik Bank'ın ağına Süper Lig de takıldı...

    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:14
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