Bakan Bak, down sendromlu futbolcularla maç yapacak – Fotomaç – 20 Mart 2018
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    20 Mart 2018, Salı
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    , down sendromlu futbolcularla maç yapacak

    Bakan Bak, down sendromlu futbolcularla maç yapacak

    Gençlik ve Spor Bakanı , Down Sendromlu Özel Sporcular Futsal Milli Takımı ile yarın özel maç yapacak.

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre , 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında, down sendromlu futbolcularla yeşil sahada bir araya gelecek. Ankara 19 Mayıs Stadı dış sahalarında yapılacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.

    Milli sporcular, çektikleri videolarla Cumhurbaşkanı ile Gençlik ve Spor Bakanı 'a maç davetinde bulunmuşlardı.

    Bakan Bak, Anadolu Ajansının sosyal medya platformu Twitter'daki "@aa_spor" hesabından yapılan paylaşımı alıntılayarak sporcuların teklifine "Güzel yürekli kardeşlerim benim. Sizlerle maç yapmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullanarak olumlu cevap vermişti.

    1. 20 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 15:15
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