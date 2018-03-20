Bakan Bak, down sendromlu futbolcularla maç yapacak
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Down Sendromlu Özel Sporcular Futsal Milli Takımı ile yarın özel maç yapacak.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Bak, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında, down sendromlu futbolcularla yeşil sahada bir araya gelecek. Ankara 19 Mayıs Stadı dış sahalarında yapılacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.
Milli sporcular, çektikleri videolarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a maç davetinde bulunmuşlardı.
Bakan Bak, Anadolu Ajansının sosyal medya platformu Twitter'daki "@aa_spor" hesabından yapılan paylaşımı alıntılayarak sporcuların teklifine "Güzel yürekli kardeşlerim benim. Sizlerle maç yapmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullanarak olumlu cevap vermişti.
- 20 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 15:15
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Kars 36 Spor hazırlıklarını sürdürüyor
Toplam 1
Yorum
kafkasyalı o sene bu sene.
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Transferi duyurdular! 40 milyon Euro...
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Yorum
Murat Sahada koşmayan, sadece ayağına gelen topa vuran veya her fırsatta kendini atıp faul almaya çalışan bi adama 1 milyon verilmez...
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"Biz bu şampiyonluğu alacağız"
Toplam 1
Yorum
samet işleyen size yakışmaz bu sene Galatasaray hak ediyor fikret bey
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