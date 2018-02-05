Super Bowl finali, ABD'de hayatı durdurdu
New England Patriots ve Philadelphia Eagles, takımları arasında oynanan Super Bowl final karşılaşması ABD’de hayatı durma noktasına getirdi.
Final karşılaşması öncesi, Amerika'da hayat durdu. Karşılaşma öncesi ve devre arasında sahaya çıkan ünlü pop ve rock yıldızları, iki takımın taraftarlarına unutamayacakları anlar yaşattı. Mücadelenin Amerikan TV tarihinin en çok izlenen yayını olarak kayıtlara geçen Super Bowl final karşılaşması olduğu belirtildi.
Minneapolis'daki stadyumda yapılan final karşılaşmasını, 100 bine yakın bir seyirci topluluğu coşkuyla izledi.
ABD'nin Minnesota eyaletinde oynanan Amerikan Futbol Ligi Finali (Super Bowl) karşılaşması, tarihin en kazançlı spor organizasyonlarından biri olarak gösteriliyor. Dünya genelinde 8 yüz bine yakın kişinin takip ettiği belirtilen Super Bowl karşılaşmasını ABD'de 150 milyon kişinin izlediği vurgulandı.
Final karşılaşması öncesi ve sonrasında alınan yoğun güvenlik önlemleri sonrasında şiddet olaylarının yaşanmadığı duyuruldu. Super Bowl final karşılaşmaları, ABD'deki en önemli spor organizasyonu olarak biliniyor.
- 05 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 14:24
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Fenerbahçe için kritik haftalar başlıyor
Toplam 1
Yorum
zafer fb kesinlikle philip max yada alex telliesi kiralaması lazım. sol bekler hasan ve ismail bitik olumsuz.
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2.1 milyon € çöpe gitti
Toplam 6
Yorum
BY_AVARE arkadaş nasıl bir sakatlık bu adamın ayağı kırılsa şimdiye iyileşip oynamaya başladıydı.
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Emre hakkında olay iddia! Alacağı ceza...
Toplam 7
Yorum
engin bu cezanın kararını tff bir hafta sonra versin.. kim ne diyebilir ? konuyu değerlendirme fırsatımız ve vaktimiz olmadı densin
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