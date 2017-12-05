Türkiye engelleri aştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘engelleri aşalım 2017’de net mesajlar verdi “Kamuda çalışan engelli sayısını 52 bin 400’e çıkardık. Türkiye, engellilerini hayatın dışında tutacak, dört duvara hapsedecek müsrif bir ülke değildir.”
GÜÇLÜ ALTYAPI OLUŞTURDUK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Bizim 80 milyon vatandaşımızın her biri gibi engellilerimizin de katkısına ihtiyacımız bulunuyor. Bunun için önce engellilerimizle ilgili güçlü bir hukuki altyapı oluşturduk. Türkiye'nin ilk engelliler kanununu 2005'te AK Parti çıkardı. Birleşmiş Milletler'in engellilerin haklarına ilişkin sözleşmesini 2009 yılında kabul ettik. Anayasa değişikliğiyle, engellilerimize yapılacak pozitif ayrımcılığı en üst düzeyde garanti altına aldık."
YENİ BABAYİĞİTLER ARIYORUM
"Kamuda çalışan engelli vatandaşlarımızın sayısını 10 kattan fazla artırarak, 52 bin 400'e çıkardık. Özel sektöre de bir çağrım var. Engelliyi almayı kendisi için zül addeden sermaye çevresi var. Bak devlet istihdam ediyor. Sen de istihdam et. Bir şey kaybetmezsin. Türkiye otomobilinde beş babayiğit bulduk. Şimdi bu işte de ben babayiğitler arıyorum."
MİLLİ FUTBOLCUYA TELEFONLA KIZ İSTEDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Engelleri Aşalım Programı'nda yer alan Ampüte Milli Takımı futbolcularıyla uzun süre sohbet etti. Sohbet sırasında futbolculardan Barış Telli'nin ricasını kırmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu oyuncuya telefonla kız istedi. Telefon konuşmasının ardından Erdoğan, "Kız tamam, annesi de razı. Babayı da razı edeceğiz" diye espri yaptı.
HERKESLE TEK TEK İLGİLENDİ
Engelliler haftasında yapılan bu özel programda başlangıcından bitişine kadar yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, engelli sporcular ve diğer vatandaşlarla yakından ilgilendi, ödüller verdi.
- 05 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 02:09
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Tudor'un kader tarihi 24 Aralık
Toplam 46
Yorum
marasli gs zarar vermek istemiyorsan sezon sonu kadar böyle ! eger türkiyedeki calismasytemi buysa avrupa yok olurdu 6 ay da bir td kovulmaz
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Taraftarlar Fatih Terim'in evine gitti!
Toplam 3
Yorum
Cengiz Yönetim Fatih Terimi degil , Taraftari CEZALANDIRIYOR,,,, Simdi sira TARAFTARDA Yönetim 40milyon bonservisi cepten ödesin Maclara gitmeyelim
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Krallıkta iddialı
Toplam 1
Yorum
Ercan Sportmen kişilik,mükemmel e yakın bir golcü ben bu sezon gol Kralı olacağına eminim bence Ligimizin açık ara en iyisi
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