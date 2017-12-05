 Türkiye engelleri aştı – Fotomaç – 05 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Aralık 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Türkiye engelleri aştı

    Türkiye engelleri aştı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘engelleri aşalım 2017’de net mesajlar verdi “Kamuda çalışan engelli sayısını 52 bin 400’e çıkardık. Türkiye, engellilerini hayatın dışında tutacak, dört duvara hapsedecek müsrif bir ülke değildir.”

    Cumhurbaşkanı , Sosyal Politikalar Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Engelleri Aşanlar 2017'ye katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'ndeki programda engelli sporcular ve vatandaşlarla bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada net mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Engelli olmak dört duvar arasına hapsolmak, ailesine ve topluma yük olmak anlamına gelmez. Türkiye engellilerini hayatın dışında tutacak, dört duvara hapsedecek kadar müsrif bir ülke değildir, olamaz" dedi.

    GÜÇLÜ ALTYAPI OLUŞTURDUK
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Bizim 80 milyon vatandaşımızın her biri gibi engellilerimizin de katkısına ihtiyacımız bulunuyor. Bunun için önce engellilerimizle ilgili güçlü bir hukuki altyapı oluşturduk. Türkiye'nin ilk engelliler kanununu 2005'te AK Parti çıkardı. Birleşmiş Milletler'in engellilerin haklarına ilişkin sözleşmesini 2009 yılında kabul ettik. Anayasa değişikliğiyle, engellilerimize yapılacak pozitif ayrımcılığı en üst düzeyde garanti altına aldık."

    YENİ BABAYİĞİTLER ARIYORUM
    "Kamuda çalışan engelli vatandaşlarımızın sayısını 10 kattan fazla artırarak, 52 bin 400'e çıkardık. Özel sektöre de bir çağrım var. Engelliyi almayı kendisi için zül addeden sermaye çevresi var. Bak devlet istihdam ediyor. Sen de istihdam et. Bir şey kaybetmezsin. Türkiye otomobilinde beş babayiğit bulduk. Şimdi bu işte de ben babayiğitler arıyorum."

    MİLLİ FUTBOLCUYA TELEFONLA KIZ İSTEDİ
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Engelleri Aşalım Programı'nda yer alan Ampüte Milli Takımı futbolcularıyla uzun süre sohbet etti. Sohbet sırasında futbolculardan Barış Telli'nin ricasını kırmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu oyuncuya telefonla kız istedi. Telefon konuşmasının ardından Erdoğan, "Kız tamam, annesi de razı. Babayı da razı edeceğiz" diye espri yaptı.

    HERKESLE TEK TEK İLGİLENDİ
    Engelliler haftasında yapılan bu özel programda başlangıcından bitişine kadar yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, engelli sporcular ve diğer vatandaşlarla yakından ilgilendi, ödüller verdi.

    1. 05 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:09
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Türkiye engelleri aştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN