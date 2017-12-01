Güvenç Kurtar'ın eşi son yolculuğuna uğurlandı
Bir süredir mücadele ettiği amansız hastalığa yenik düşen, Güvenç Kurtar'ın 62 yaşındaki eşi Gülay Kurtar son yolculuğuna uğurlandı.
Cenazeye Kurtar ailesinin yanı sıra MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Hikmet Karaman, Yılmaz Vural, Ertuğrul Sağlam, Hakan Ünsal, Rüştü Reçber, Bülent Uygun, Tümer Metin, Bülent Korkmaz, Giray Bulak ve sevenleri katıldı.
Gülay Kurtar'ın cenazesi Levent Camii'nde cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kocaeli Bağçeşme Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
- 01 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:06
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Ben Arfa'da Kocaman karar!
Toplam 4
Yorum
DadaşFb yani Ben arfayla 2 senedir görüşüyorsunuz daha ön anlaşma ön anlaşma sağlayamadınız o zaman kalsın bence
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"Dünya takımı olma yolunda ilerliyoruz"
Toplam 5
Yorum
Sydney Kartallari Baskan Takimi Dunya Emeklilertakimi yaptin
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Rıza Çalımbay'dan örnek hareket
Toplam 4
Yorum
Gslı Rıza hoca güzel insandır..Başarılı olur yada olmaz..O Türk futbolunun rızası..Ve bizim insanımız..Değerli insan yolun açık olsun..
Güvenç Kurtar'ın eşi son yolculuğuna uğurlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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