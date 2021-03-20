Gençlerbirliği - Kasımpaşa: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği ile Kasımpaşa, Ankara Eryaman Stadı'nda kozlarını paylaştı. Kritik mücadeleyi ev sahibi Gençlerbirliği 2-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken, maçtaki gol perdesini ev sahibi Gençlerbirliği açtı. Başkent ekibi, 60'ta Sefa Yılmaz'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

Golden sonra baskısını artıran Kasımpaşa, aradığı eşitlik sayısını çabuk buldu. 66. dakikada sahne alan Yusuf Erdoğan skora dengeyi getiren golü kaydetti: 1-1.

Ev sahibinde 76. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Sefa Yılmaz, attığı golle takımına üç puanı getirdi: 2-1.

KASIMPAŞA PENALTI KAÇIRDI

Öte yandan mücadele 2-1 devam ederken Kasımpaşa 83. dakikada penaltı kazandı. Ancak topun başına geçen Hajradinovic, vuruşunda kaleci Nordfeldt'i aşamadı. Dönen topa bir kez daha vuran Hajradinovic bu kez de üst direğe takıldı.

G.BİRLİĞİ DİPTEN ÇIKTI!

Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'yi deplasmanda yenerek büyük sükse yapan Gençlerbirliği, bu sonuçla üst üste 2. galibiyetini alırken, puanını da 27'ye yükseltti. Başkent ekibi böylece maç fazlasıyla Denizlispor'u geride bırakıp 20. sıraya tırmandı.

Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Kasımpaşa ise 31 puanda kaldı.