Haberler Gençlerbirliği Gençlerbirliği - Kasımpaşa: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

- : 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 31. haftasında ile karşı karşıya geldi. Geçen hafta 'yi 'de devirerek büyük sükse yapan Gençlerbirliği, bu kez de Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek son sıradan kurtuldu. ekibine üç puanı getiren golleri 60 ve 76'da kaydetti.

Gençlerbirliği Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2021 Cumartesi 13:25 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2021 Cumartesi 15:31
Gençlerbirliği - Kasımpaşa: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 31. haftasında ile , 'nda kozlarını paylaştı. Kritik mücadeleyi ev sahibi Gençlerbirliği 2-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken, maçtaki gol perdesini ev sahibi Gençlerbirliği açtı. ekibi, 60'ta 'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

Golden sonra baskısını artıran Kasımpaşa, aradığı eşitlik sayısını çabuk buldu. 66. dakikada sahne alan skora dengeyi getiren golü kaydetti: 1-1.

Ev sahibinde 76. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Sefa Yılmaz, attığı golle takımına üç puanı getirdi: 2-1.

KASIMPAŞA PENALTI KAÇIRDI

Öte yandan mücadele 2-1 devam ederken Kasımpaşa 83. dakikada penaltı kazandı. Ancak topun başına geçen Hajradinovic, vuruşunda kaleci Nordfeldt'i aşamadı. Dönen topa bir kez daha vuran Hajradinovic bu kez de üst direğe takıldı.

G.BİRLİĞİ DİPTEN ÇIKTI!

Geçtiğimiz hafta 'yi deplasmanda yenerek büyük sükse yapan Gençlerbirliği, bu sonuçla üst üste 2. galibiyetini alırken, puanını da 27'ye yükseltti. Başkent ekibi böylece maç fazlasıyla 'u geride bırakıp 20. sıraya tırmandı.

Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Kasımpaşa ise 31 puanda kaldı.

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