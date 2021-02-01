Haberler Gençlerbirliği Antalya kazandı Kaplan gitti!

kazandı Kaplan gitti!

, G.Birliği’ni deplasmanda 1-0’la geçti. 5’te sıfır çeken kırmızı-siyahlıların hocası istifa etti.

Gençlerbirliği Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 22:24 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 06:50
Antalya kazandı Kaplan gitti!

Ligde yükselişe geçen , çıkışını Başkentte de sürdürdü. 'ne konuk olan , son dakikalarda yıldız futbolcusu Sam'le bulduğu golle rakibini devirdi. Son 5 maçını kaybeden kırmızı-siyahlılarda bu yenilginin ardından teknik direktör istifa etti.

SON 6 MAÇTA 12 PUAN
Gençlerbirliği karşısında baştan sona etkili oynayan kırmızı-beyazlılar, aradığı golü 87'de buldu. 'nin pasında topu ağlarla buluşturan Sam, takımının galibiyetini ilan etti. Antalyaspor yenilmezlik serisini 6 maça yükseltirken, bu dönemde 12 puan topladı.

"GELECEK İCİN CESARET"
hocası , takımının disiplinli oyununu övdü. Yanal, "Gelecek için cesaret topladık. Sam'in doğum gününde gol atması sevindirdi" yorumunu yaptı.

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