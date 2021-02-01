Antalya kazandı Kaplan gitti!

Ligde yükselişe geçen Antalyaspor, çıkışını Başkentte de sürdürdü. Gençlerbirliği'ne konuk olan Akdeniz ekibi, son dakikalarda yıldız futbolcusu Sam'le bulduğu golle rakibini devirdi. Son 5 maçını kaybeden kırmızı-siyahlılarda bu yenilginin ardından teknik direktör Mustafa Kaplan istifa etti.

SON 6 MAÇTA 12 PUAN

Gençlerbirliği karşısında baştan sona etkili oynayan kırmızı-beyazlılar, aradığı golü 87'de buldu. Fredy'nin pasında topu ağlarla buluşturan Sam, takımının galibiyetini ilan etti. Antalyaspor yenilmezlik serisini 6 maça yükseltirken, bu dönemde 12 puan topladı.

"GELECEK İCİN CESARET"

Antalya hocası Ersun Yanal, takımının disiplinli oyununu övdü. Yanal, "Gelecek için cesaret topladık. Sam'in doğum gününde gol atması sevindirdi" yorumunu yaptı.