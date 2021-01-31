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Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük görevine getirildi!

ekiplerinden Gençlerbirliği'nde 'ın istifası üzerine teknik direktörlük görevine 'ın getirildiği duyuruldu.

Gençlerbirliği Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 21:53 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 22:04
Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük görevine Mehmet Altıparmak getirildi!

Kulübün internet sitesinden "Yuvana hoş geldin " başlığıyla yapılan açıklamada, "Futbolculuk kariyerine altyapımızda başlayan ve uzun yıllar kırmızı-kara formamızı giyen Mehmet Altıparmak, kulübümüzün yeni teknik direktörü oldu. Mehmet Altıparmak'a görevinde başarı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Gençlerbirliği'nde bugün oynanan ve 1-0 kaybedilen Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından teknik direktör görevini bıraktığını açıklamış, kulüp de Kaplan ile yolların ayrıldığını duyurmuştu.

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