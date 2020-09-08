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08 Eylül 2020, Salı
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Gençler’e Dinamo

Gençler’e Dinamo

basını; G.Birliği'nin 'dan ön libero da ile anlaştığını öne sürdü.

basını; G.Birliği'nin 'dan ön libero da ile anlaştığını öne sürdü. 26 yaşındaki orta sahanın bugün veya yarın 'ye geleceği belirtildi. Bu sezon kırmızı- siyahlılarda sadece 1 kez foram giyebilen Motta, 2018-19'da 31 maçta ter döktü.
  1. 8.9.2020
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