Gençlerbirliği teknik direktörü Mustafa Kaplan istifa etti!

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından başkan Murat Cavcav'a istifasını sunacağını açıkladı.

Kaplan yaptığı açıklamada, "5 haftadır kaybediyoruz. Artık bizim de burada durmamızın anlamı yok. Kulübe zarar vermek istemiyoruz. Başkanımız ile konuşup kulüpteki görevimizden ayrılmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

53 yaşındaki teknik adam, Sportif Direktörlük görevini bırakıp 14 Kasım 2020'de teknik direktörlük koltuğuna oturmuştu.

Süper Lig'de son 5 maçından yenilgiyle ayrılan Gençlerbirliği, 19 puanla 19. sırada yer alıyor.