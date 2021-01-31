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teknik direktörü istifa etti!

Son dakika... Ligdeki son 5 maçını kaybeden başkent ekibi 'nde teknik direktör , istifa edeceğini duyurdu.

Gençlerbirliği Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 18:36 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 18:47
Gençlerbirliği teknik direktörü Mustafa Kaplan istifa etti!

Teknik Direktörü , Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından başkan 'a istifasını sunacağını açıkladı.

Kaplan yaptığı açıklamada, "5 haftadır kaybediyoruz. Artık bizim de burada durmamızın anlamı yok. Kulübe zarar vermek istemiyoruz. Başkanımız ile konuşup kulüpteki görevimizden ayrılmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

53 yaşındaki teknik adam, Sportif Direktörlük görevini bırakıp 14 Kasım 2020'de teknik direktörlük koltuğuna oturmuştu.

'de son 5 maçından yenilgiyle ayrılan Gençlerbirliği, 19 puanla 19. sırada yer alıyor.

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